Bei Aufsteigskandidat Friedberg unterliegt das Team von Coach Mirko Schneider mit 1:4. – Foto: Patrick Schuch

Hessenliga: SVU-Niederlage bei Aufstiegskandidat Friedberg 1:4 am Samstag

Unter-Flockenbach. Berg-und Talfahrt für Hessenligist SV Unter-Flockenbach: Dem 4:1-Heimsieg vor zwei Wochen gegen Rot-Weiß Hadamar ließ der Aufsteiger am Samstag eine 1:4-Auswärtsniederlage gegen Aufstiegskandidat Tür Gücü Friedberg folgen. Die Schwächen der Unter-Flockenbacher in der Ferne sind nicht von der Hand zu weisen. „Es ist unverständlich“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller, warum sein Team auswärts nicht in die Gänge kommt. Friedberg habe verdient gewonnen und es hätte sogar noch höher ausgehen können. „In der ersten Halbzeit hätte es schon 6:0 für Friedberg stehen können“, sagte Müller.

Die Gäste vom Wetzelsberg waren noch nicht richtig auf dem Platz, da lag Friedberg bereits mit 3:0 vorne. In der elften Minute traf Kamil Yikilmaz aus kurzer Distanz zum 1:0 und nur sechs Minuten später erhöhteToni Reljic mit einem Volleyschuss auf 2:0. Noah Michel sorgte mit einem Heber für die Vorentscheidung – 3:0 für Friedberg in der 21. Minute. „Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen, waren zu weit von den Gegenspielern weg und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, sagte Müller. Umstellung zur Pause bringt nicht die Wende