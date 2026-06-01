»Herzensangelegenheit«: 1. FC Schweinfurt macht ersten Transfer fix

Zurück beim 1. FC Schweinfurt: Maximilian Stahl. – Foto: Imago/Michael Horling

Der 1. FC Schweinfurt bastelt am Kader für die Regionalliga Bayern. Nach den Vertragsverlängerungen letzte Woche vermeldeten die Schnüdel heute ihren ersten Neuzugang: Maximilian Stahl kommt vom TSV Aubstadt.

Für den 23-Jährigen ist der Wechsel nach Schweinfurt eine Rückkehr. Stahl wurde von der U12 bis zur U19 im Nachwuchs des FC 05 ausgebildet. Nach einer Saison beim Kooperationspartner DJK Schwebenried/Schwemmelsbach in der Landesliga stand er drei Spielzeiten in Aubstadt unter Vertrag und kam im Grabfeld auf 57 Regionalliga-Einsätze.

"Stand auf unserer Liste ganz oben": Schweinfurt holt Stahl zurück

„Die sportliche Entwicklung von Maxi habe ich schon länger verfolgt“, sagt Kaderplaner Jürgen Hein. „Er ist einer der jungen Fußballer, die einen Großteil ihrer Jugendzeit beim FC 05 verbracht und mit dem Wechsel in den Herrenbereich den FC leider verlassen haben. Er stand auf unserer Liste ganz oben, weil wir von seinen sportlichen Qualitäten überzeugt sind und er menschlich top zu uns und unserer Ausrichtung passt."