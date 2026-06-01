Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
»Herzensangelegenheit«: 1. FC Schweinfurt macht ersten Transfer fix
Schweinfurt holt Maximilian Stahl +++ Rückkehr zu seinem Jugendklub
von pm/btfm · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser
Zurück beim 1. FC Schweinfurt: Maximilian Stahl. – Foto: Imago/Michael Horling
Für den 23-Jährigen ist der Wechsel nach Schweinfurt eine Rückkehr. Stahl wurde von der U12 bis zur U19 im Nachwuchs des FC 05 ausgebildet. Nach einer Saison beim Kooperationspartner DJK Schwebenried/Schwemmelsbach in der Landesliga stand er drei Spielzeiten in Aubstadt unter Vertrag und kam im Grabfeld auf 57 Regionalliga-Einsätze.
"Stand auf unserer Liste ganz oben": Schweinfurt holt Stahl zurück
„Die sportliche Entwicklung von Maxi habe ich schon länger verfolgt“, sagt Kaderplaner Jürgen Hein. „Er ist einer der jungen Fußballer, die einen Großteil ihrer Jugendzeit beim FC 05 verbracht und mit dem Wechsel in den Herrenbereich den FC leider verlassen haben. Er stand auf unserer Liste ganz oben, weil wir von seinen sportlichen Qualitäten überzeugt sind und er menschlich top zu uns und unserer Ausrichtung passt."
Für Trainer Jan Gernlein „schließt sich der Kreis, da Maxi damals bereits mein Spieler in der U14 war, als ich neu nach Schweinfurt gekommen bin. Der Kontakt zu ihm ist nie abgerissen und ich freue mich nun, dass der gemeinsame Weg in Schweinfurt sein nächstes Kapitel findet.“ Stahl könne „sportlich wie charakterlich jeder Mannschaft helfen und wir sind überzeugt davon, dass er sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat“.
Stahl bereit für Schweinfurt: "Freue mich riesig auf die Herausforderung"
Maximilian Stahl betont, er habe sich „bewusst für die Rückkehr zu meinem Heimat- und Jugendverein entschieden“. Für ihn sei der Schritt „eine Herzensangelegenheit mit einer großen sportlichen Ambition. Als junger Spieler für diesen Traditionsverein auflaufen zu können, empfinde ich als großes Privileg. Als Poppenhäuser vor den Toren der Stadt Schweinfurt ist es für mich ein besonderes Gefühl und Geschenk, wieder das grün-weiße Trikot tragen zu dürfen, mit dem alles begann. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung, meine neuen Mitspieler, die Fans und die gesamte FC-05-Familie.“