Schweinfurt 05 gibt nächste Vertragsverlängerung bekannt Nils Piwernetz (26) bleibt den Schnüdeln treu von PM/mwi · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Nils Piwernetz will nach langer Verletzungspause in der Regionalliga Fuß fassen und bleibt Schweinfurt 05 treu. – Foto: Imago Images

Der 1. FC Schweinfurt 1905 hat den Vertrag mit einem weiteren Stammspieler der Aufstiegssaison 2024/25 verlängert: Linksverteidiger Nils Piwernetz bleibt bei den Schnüdeln. Der 26-Jährige ist seit 2023 beim FC 05 und ist bis dato insgesamt 48 Mal in der Regionalliga zum Einsatz gekommen. Auch in der abgelaufenen Drittliga-Saison war Piwernetz, der beim 1. FC Nürnberg ausgebildet wurde, auf dem Weg zum Stammspieler. Ab dem zwölften Spieltag fehlte der einstige U18-Nationalspieler jedoch verletzungsbedingt.

"Bereits das erste Gespräch hat gezeigt, dass wir auf einer Wellenlänge sind", berichtet Kaderplaner Jürgen Hein. "Ich bin froh, dass er nach seiner Verletzungspause wieder an Bord ist, um anzugreifen. Er wird der Mannschaft mit seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit wichtige Impulse auf und neben dem Platz geben." "Nils und ich kennen uns als Gegner schon sehr lange, ich kenne ihn bereits aus seiner Zeit beim 1. FCN und fand ihn als Spieler immer spannend", sagt Trainer Jan Gernlein. "Nach unseren Gesprächen war ich auch menschlich absolut überzeugt von ihm. Er will anpacken und aktiv auf dem Platz mitgestalten, darauf freuen wir uns alle sehr."

Auch Nils Piwernetz blickt mit Vorfreude auf den Verbleib beim FC05: "Erstmal möchte ich mich bei Markus Wolf für die letzten drei Jahre bedanken. Mit dem Aufstieg in die dritte Liga haben wir uns natürlich alle mehr erhofft", gibt offen Piwernetz zu. "Gerade für mich persönlich war es mit den zwei Operationen eine extrem schwierige Saison. In diesem Rahmen möchte ich mich auch nochmal bei allen Fans, Platzwarten, allen rund ums Team und allen anderen Helfern für den Zuspruch mir gegenüber, die Arbeit und die Stimmung in der vergangenen Saison bedanken. Ein riesiger Dank geht auch an das Therapie- und Trainingszentrum Next Level, die mich in den letzten Monaten ertragen haben und perfekt auf die neue Saison vorbereiten."