Herkulesaufgabe für die FLF-Frauen gegen Schweden

Dass es zu einem solchen Traumlos kam, hat auch mit dem Qualifikationsverfahren der UEFA zu tun, das laut dem luxemburgischen Nationaltrainer Dan Santos aber durchaus unlogisch sei und darauf abziele, kleineren Nationen die Chancen auf eine Teilnahme an einer Europameisterschaft mehr oder weniger bewusst auf ein Minimum zu reduzieren, da die sportliche Diskrepanz zwischen Mannschaften der Ligen A und B zu denen aus der Liga C, wie z.B. Luxemburg, zu groß sei.

Wie Trainer Santos bereits im Rahmen der Kaderbekanntgabe erklärte, brauche man schnelle und ballsichere Spielerinnen in Umschaltsituationen, wie z.B. die neu berufene Barbara Serra vom SC Ell. Die Erfahrungen aus den Spielen vor wenigen Jahren gegen England und Österreich dürften den Spielerinnen helfen, die von damals noch zum Team gehören. Auch die wachsende Anzahl an im Ausland tätigen Akteurinnen dürfte die FLF-Auswahl weiterbringen. Man hat eine Idee, wie man den Schwedinnen das Leben so schwer wie möglich machen möchte.

>> Lesen Sie auch: „Schweden muss gut spielen“

„Die zuletzt angeschlagene Laura Miller kann spielen und alle sind an Bord“ gab Dan Santos heute Vormittag gegenüber FuPa preis. Somit wird Luxemburg in Bestbesetzung antreten können. Während man mit Spielerinnen aus u.a. Lüttich, Aachen, Freiburg oder auch von PAOK durchaus gut aufgestellt ist, findet man auf der Gegenseite noch hochkarätigere Kaliber, wie z.B. Fridolina Rolfö vom FC Barcelona oder Julia Zigiotti Olme, die erst im Sommer zu Bayern München wechselte, um nur zwei aus einer wahren Topmannschaft hervorzuheben.

Wie uns heute Vormittag von Seiten der FLF mitgeteilt wurde, wurde gut die Hälfte der rund 1.600 verfügbaren Plätze im Escher Emile-Mayrisch-Stadion im Vorverkauf abgesetzt. Der Online-Verkauf soll gegen 15 Uhr geschlossen werden, Tickets wird es danach noch an der Stadionkasse geben. Anstoß ist um 19:30 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.

Ligabetrieb am Länderspielwochenende

Während die Damen-Liga 1 in der Länderspielpause ist, werden in Liga 2 am Samstag zwei Partien gespielt, in den beiden Bezirken der Liga 3 deren sieben.

Liga 2