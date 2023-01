Herbert Leus bis 2025 in Beuerbach Kreisoberligist verlängert mit Coach um weitere zwei Spielzeiten +++ Langzeitverletzte vor Comeback

Beuerbach. Die Fußballer des TuS Beuerbach zierten in der ersten Saisonphase die Kreisoberliga-Spitze, ehe das Verletzungspech in ungeahntem Ausmaß zuschlug – besonders in der Offensive mit dem Ausfall der Treffsichersten. Folge: Das Team ist als Siebter in die Winterpause gegangen, mit zehn Punkten Rückstand auf den Hünstetter Rivalen SV Wallrabenstein, der hinter Spitzenreiter SV Niederseelbach auf Relegationsrang zwei liegt.