Allgemeines

Hellas Bietigheim mit Aufholjagd, Benningen, Warmbronn gewinnen je 6:5

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSF Ditzingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

SV Salamander Kornwestheim II – GSV Pleidelsheim II 0:0

In Kornwestheim sahen die Zuschauer ein intensives Ringen um jeden Zentimeter Rasen, das am Ende ohne Tore blieb. Beide Defensivreihen agierten mit höchster Konzentration und ließen über die gesamte Spielzeit kaum nennenswerte Großchancen zu. Während Kornwestheim versuchte, mit spielerischen Mitteln die Lücke zu finden, hielt Pleidelsheim mit viel Leidenschaft und körperlicher Präsenz dagegen. Es entwickelte sich eine taktisch geprägte Begegnung, in der das Risiko gescheut wurde, um nicht spät in Rückstand zu geraten. Eine Punkteteilung, die vom unermüdlichen Einsatzwillen beider Abwehrformationen lebte.

TSV Asperg – Türk. SC Kornwestheim 6:3

Was für eine furiose Offensiv-Show in Asperg! Die Zuschauer wurden Zeugen der großen Yulian Binder-Gala. Nachdem Aziz Erbas (9.) die Gäste früh in Front gebracht hatte, drehte Binder die Partie fast im Alleingang. Mit einem lupenreinen Hattrick (10., 25., 32.) und einem weiteren Treffer (63.) wurde er zum Albtraum der Kornwestheimer Hintermannschaft. Zwar kam der Türk. SC durch einen Doppelpack von Carmine Pescione (42., 61.) noch einmal bedrohlich nahe, doch Asperg behielt die Nerven. Jannik Offenbächer (35.) und Jörn Kiederle (88.) machten den Heimsieg schließlich perfekt. Ein Nachmittag der puren Spielfreude, an dem Asperg seine Chancen mit beeindruckender Entschlossenheit nutzte.

FV Dersim Sport Ludwigsburg – VfB Tamm 2:1

Der FV Dersim Sport bewies in einer nervenaufreibenden Partie ein riesiges Kämpferherz. Roberto Cappella (5.) und Sevcan Erdem (17.) sorgten für einen Blitzstart, der die Hausherren früh auf die Siegerstraße zu bringen schien. Doch nach der Gelb-Roten Karte gegen Marcel Vannel Chiani (25.) änderte sich die Statik des Spiels komplett. In Unterzahl musste Dersim Sport gegen leidenschaftlich anrennende Tammer bestehen, die durch Thomas Hug (38.) noch vor der Pause den Anschluss markierten. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine wahre Abwehrschlacht, in der die Ludwigsburger jeden Angriff mit unbändigem Willen abwehrten und den knappen Vorsprung über die Zeit retteten. Ein Erfolg der kollektiven Moral.

SG Hochberg/Hochdorf – SKV Eglosheim 3:3

Ein hochemotionales Herzschlagfinale, das die Fans völlig atemlos zurückließ! Nachdem Flakron Shabani (4.) die Eglosheimer früh in Führung gebracht hatte, kämpfte sich die SG durch Moritz Lange (13.) und Tobias Eichhorn (57.) leidenschaftlich zurück. Die Schlussphase wurde zum absoluten Wahnsinn: Erst glich Shabani (68.) erneut aus, bevor Louis Wiesheu (90.) in der letzten Minute der regulären Spielzeit den vermeintlichen Siegtreffer für die Hausherren markierte. Doch Eglosheim gab sich nicht auf. In der fünften Minute der Nachspielzeit mobilisierte Emirhan Sagkal (90.+5) die letzten Kraftreserven und rettete seiner Elf den Punkt. Ein Unentschieden, das die unberechenbare Dramatik des Fußballs widerspiegelte.

GSV Erdmannhausen – TSV 1899 Benningen 5:6

In Erdmannhausen erlebten die Zuschauer ein historisches Torfestival, das an Spektakel kaum zu überbieten war. In einem Spiel mit offenem Visier ragte Julian Hofacker mit einer unglaublichen Viererpack-Leistung (18., 41., 69., 71.) heraus. Die Hausherren lieferten den Benningern jedoch einen erbitterten Kampf und kamen durch Moritz Rath (4.), Volker Braun (15.), Luca Heusel (44.), Leon Sebastian (73.) und Nick Rath (89.) immer wieder heran. Es war ein ständiges Hin und Her, bei dem die Defensivreihen phasenweise völlig machtlos gegen die unbändige Offensivlust beider Teams waren. Am Ende behielt Benningen in diesem hochemotionalen Schlagabtausch knapp die Oberhand. Ein Sieg der puren Offensivpower.

TSV Affalterbach – SGV Murr 2:2

Ein Spiel der zwei Gesichter sahen die Fans in Affalterbach. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und schienen nach den Treffern von Giuseppe Lovaglio (6.) und Jannik Stephan (7.) innerhalb weniger Augenblicke für klare Verhältnisse zu sorgen. Doch Murr bewies Moral und schüttelte den frühen Schock mit viel Herzblut ab. Christian Krauss (29.) hauchte den Gästen neues Leben ein, bevor Daniel Lischka (40.) noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich markierte. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften in intensiven Zweikämpfe, wobei die stabilen Abwehrreihen keine weiteren Treffer mehr zuließen. Eine Punkteteilung, die vom starken Comeback der Murrer lebte.

FSV Oßweil – GSV Höpfigheim 3:2

In Oßweil entwickelte sich ein packendes Duell, das erst in der zweiten Halbzeit seinen emotionalen Siedepunkt erreichte. Noah Schlör (42.) und Elias Renner (44.) brachten den FSV mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause in Front. Höpfigheim kam jedoch mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und verkürzte durch Tim Wägerle (47.) unmittelbar. Die Antwort der Hausherren folgte prompt: Dustin Bölzle (51.) stellte den alten Abstand wieder her. Zwar machte Kevin Schwerthalter (56.) die Partie noch einmal richtig spannend, doch Oßweil verteidigte die Führung mit unbändigem Siegeswillen bis zum Abpfiff. Ein Heimsieg der Beharrlichkeit, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung gesichert wurde.

TSV Grünbühl – VfB Neckarrems 1913 2:2

In Grünbühl sahen die Zuschauer einen harten Kampf um jeden Punkt. Der VfB Neckarrems startete durch Florian Noller (12.) schwungvoll, doch die Hausherren hatten in Daniel Schick ihren überragenden Akteur. Mit einem leidenschaftlichen Doppelpack (27., 37.) drehte er die Partie noch vor dem Seitenwechsel zugunsten des TSV. Grünbühl schien den Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit zu bringen, doch die Gäste aus Neckarrems gaben niemals auf. In der Schlussphase belohnte Florian Scholz (75.) den unermüdlichen Offensivdrang der Gäste mit dem Ausgleichstreffer. In einer hektischen Endphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei einer Punkteteilung, die dem Einsatz beider Mannschaften entsprach.

Kreisliga A2:

Drita Kosova Kornwestheim – SV Gebersheim 6:4

Ein wahres Torfestival vor 50 Zuschauern, das an Dramatik kaum zu überbieten war! Drita Kosova Kornwestheim legte los wie die Feuerwehr und schien die Partie durch Elvis Gashi (3., 60.), Berkan Yürükoglu (14.) und Sermin Zekjiri (16.) bereits frühzeitig komplett unter Kontrolle zu haben. Doch Gebersheim bewies eine unglaubliche Moral und kämpfte sich mit viel Herzblut Tor um Tor zurück in die Begegnung. In einer völlig verrückten Schlussphase, in der die Gäste durch Kevin Sholabomi (90.) sogar den 5:4-Anschluss markierten, behielten die Hausherren kühlen Kopf. Adrian Thaqi (90.) setzte mit der letzten Aktion des Spiels den emotionalen Schlusspunkt unter diesen hochemotionalen Schlagabtausch. Ein Erfolg der unbändigen Offensivpower!

Spvgg Weil der Stadt – SKV Rutesheim (U23) II 5:0

In Weil der Stadt sahen die Zuschauer eine einseitige Begegnung, in der die Hausherren von Beginn an das Heft des Handelns fest in der Hand hielten. Ein unglückliches Eigentor der Gäste durch Jan-Pascal Hackenberg (16.) ebnete den Weg, bevor Osman Kocaoglu (27.) noch vor der Pause nachlegte. Auch im zweiten Durchgang blieb die Spvgg hungrig: Mousa El Arkoubi (56., 67.) avancierte mit einem leidenschaftlichen Doppelpack zum Matchwinner, ehe Tarik Ören (87.) kurz vor dem Ende für den Endstand sorgte. Eine beeindruckende Demonstration von mannschaftlicher Geschlossenheit und taktischer Disziplin, die den Gästen aus Rutesheim keine Chance ließ.

TV Möglingen – Spvgg Warmbronn 5:6

Was für ein absoluter Wahnsinn in Möglingen! Elf Tore, ständige Führungswechsel und ein Ende, das die Fans völlig fassungslos zurückließ. Der TV Möglingen startete durch einen Doppelpack von Julian Reiser (6., 9.) furios, doch Warmbronn antwortete mit unbändigem Siegeswillen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem keine Abwehrreihe den gegnerischen Angriffen standhielt. Als Ismetcan Caglayan (69.) zum 5:5 ausglich, rechneten alle mit einer Punkteteilung. Doch in der Schlussminute schlug die Stunde von Felix Raith (90.): Mit einer entschlossenen Aktion markierte er den Siegtreffer für die Gäste und versetzte den Warmbronner Anhang in Ekstase. Ein Spiel der puren Leidenschaft!

TSV Heimerdingen 1910 II – SV Leonberg/Eltingen II 5:4

Dieses Spiel bot alles, was den Fußball so unberechenbar macht. Heimerdingen schien nach einer fulminanten Anfangsviertelstunde und einer 4:0-Führung bereits wie der sichere Sieger. Doch die Leonberger Reserve bewies ein riesiges Kämpferherz. Angeführt von einem überragenden Mathias Falch (76., 78., 87.), der einen Hattrick beisteuerte, glichen die Gäste die Partie tatsächlich noch aus. Das Stadion bebte, als alles auf ein Unentschieden hindeutete. Doch Alexander Leitz (89.) hatte das letzte Wort: Mit unbändiger Entschlossenheit traf er kurz vor dem Abpfiff zum 5:4-Heimsieg. Ein Erfolg des unerschütterlichen Glaubens, der nach einer beispiellosen Achterbahnfahrt der Gefühle errungen wurde.

TSF Ditzingen – TSV Höfingen 0:5

Der TSV Höfingen präsentierte sich in Ditzingen als eine extrem fokussierte Einheit und ließ den Hausherren zu keinem Zeitpunkt Raum zur Entfaltung. Sebastian Utz (23.) und Sebastian Schleweck (24.) stellten per Doppelschlag die Weichen früh auf Auswärtssieg. Höfingen agierte mit hoher taktischer Disziplin und nutzte die sich bietenden Lücken konsequent aus. Gianluca Russo (45.), Danny Schweizer (68.) und Ramon Faria Haug (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und krönten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ein Nachmittag der puren Spielfreude, an dem die Gäste in jeder Phase der Partie die Kontrolle behielten.

FC Gerlingen – TSV Flacht 2:2

In Gerlingen entwickelte sich ein intensives Ringen um jeden Zentimeter Rasen, das seinen dramatischen Höhepunkt in der Schlussminute fand. Nachdem Ludwig Krischtan (7.) die Heimelf früh in Führung gebracht hatte, kämpfte sich Flacht durch Christopher Welsch (38.) zurück. Die Zuschauer sahen eine zweite Halbzeit voller Leidenschaft, doch die Tore fielen erst ganz am Ende. In einer hochemotionalen 90. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst markierte Robin Lenk (90.) die vermeintliche Führung für Flacht, doch im direkten Gegenzug antwortete Michael Widmann (90.) mit dem Ausgleich für Gerlingen. Eine Punkteteilung, die durch ein Herzschlagfinale in der Nachspielzeit geprägt war.

KSV Renningen – TSV Münchingen II abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

Kreisliga A3:

SV Hellas Bietigheim – TSV Enzweihingen 4:4

Was für eine unfassbare Willensleistung in Bietigheim! Die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen, als Enzweihingen durch einen Doppelpack von Cihat Aytac (20., 23.) und den Treffer von Marcel Rähmer (45.) zur Pause bereits deutlich führte. Auch nach dem Seitenwechsel schien der TSV durch Gjorgi Adjov (75.) beim Stand von 4:2 alles unter Kontrolle zu haben. Doch dann schlug die Stunde von Dani Da Silva. Mit einer unbändigen Entschlossenheit und zwei Treffern in der Nachspielzeit (90.+2, 90.+4) rettete er seinem Team in letzter Sekunde einen Punkt. Ein hochemotionales Unentschieden, das zeigt, dass ein Spiel erst mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters endet.

TSV Großglattbach – SV Illingen 1906 3:3

In Großglattbach gehörte die Bühne fast ausschließlich einem Mann: Florian Kuhnle. Mit einem beeindruckenden Hattrick (20., 40., 50.) brachte er die Hausherren scheinbar sicher auf die Siegerstraße. Doch der SV Illingen bewies eine enorme Moral und gab sich trotz des Rückstands zu keinem Zeitpunkt geschlagen. Felix von Berg (45.+4) hauchte den Gästen noch vor der Pause Leben ein, bevor Tolga Camlice (60.) und schließlich Andreas Köppel (79.) mit viel Herzblut den Ausgleich erzwangen. In der Schlussphase suchten beide Mannschaften leidenschaftlich die Entscheidung, doch es blieb bei einer Punkteteilung, die dem enormen Kampfgeist beider Seiten entsprach.

TSV Kleinglattbach – TSV Ensingen 0:2

Vor der stattlichen Kulisse von 220 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Derby, in dem der TSV Ensingen den wacheren Start erwischte. Jona Köpff (3.) brachte die Gäste bereits nach wenigen Augenblicken in Front und sorgte für lautstarken Jubel im mitgereisten Anhang. Kleinglattbach investierte in der Folge viel Leidenschaft und rannte unermüdlich gegen die kompakt stehende Defensive der Ensinger an. Es entwickelte sich ein zähes Ringen um jeden Zentimeter Rasen, bei dem die Hausherren jedoch kaum Wege durch das Bollwerk fanden. In der Schlussphase machte Nicholas Coledan (84.) mit einer entschlossenen Einzelaktion alles klar und besiegelte den Auswärtssieg der Gäste. Ein Erfolg der taktischen Disziplin.

FV Kirchheim – Spvgg Bissingen 5:3

In Kirchheim sahen die Fans ein wahres Offensivspektakel mit ständig wechselnden Vorzeichen. Die Hausherren legten durch Kai Müller (12.) und Albin Abdullahu (18.) vor, doch Bissingen hielt mit viel Wut im Bauch dagegen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach wackelte. Besonders Maximillian Steiner (55., 83.) erwies sich als der entscheidende Faktor für den FV Kirchheim, da er in den kritischen Phasen die Ruhe bewahrte. Trotz der Treffer von Gianluca Sardo, Cahit Gündüzalp und Eros Ciatto für die Spielvereinigung behielt Kirchheim am Ende die Oberhand. Ein Sieg der puren Offensivlust, der die Zuschauer völlig begeistert zurückließ.

SG Hohenhaslach/Freudental – TSV Bönnigheim 2:3

Ein hochemotionales Duell vor 100 Zuschauern, das der TSV Bönnigheim über weite Strecken dominierte. Marvin Maslowski (29.), Andrea Nicoletti (34.) und Luigi Annunziata (61.) schienen mit ihren Treffern für eine Vorentscheidung gesorgt zu haben. Doch die SG bewies ein riesiges Kämpferherz und startete in der Schlussviertelstunde eine leidenschaftliche Aufholjagd. Marc Schuster (76.) per Handelfmeter und Marcel Göttfert (78.) verkürzten innerhalb von zwei Minuten und ließen das Stadion beben. Bönnigheim musste in den letzten Minuten alles in die Waagschale werfen, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Ein Auswärtssieg, der am Ende zum nervlichen Belastungstest wurde.

SGM Riexingen – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 2:2

In einer intensiv geführten Begegnung zweier Spielgemeinschaften sahen die Zuschauer ein Spiel mit hoher taktischer Prägung. Nikola Ristomanov (23.) brachte die Gäste zunächst in Führung, doch Riexingen antwortete mit viel Entschlossenheit. Marc Tröger (29.) behielt vom Punkt die Nerven und glich per Foulelfmeter aus, bevor David Follak (33.) die Partie kurzzeitig komplett drehte. Nach dem Seitenwechsel mobilisierte die SGM Nussdorf/Roßwag noch einmal alle Kräfte und wurde durch Denis Kerkez (54.) belohnt. In der verbleibenden Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld, sodass es bei einer Punkteteilung blieb, die den Einsatzwillen beider Teams widerspiegelte.

FV Markgröningen – FC Mezopotamya Bietigheim 3:1

Der FV Markgröningen untermauerte seine Ambitionen mit einer konzentrierten Vorstellung. Nikolaos Paschidis (14., 74.) avancierte mit einem Doppelpack zum Mann des Tages und stellte seine Torgefährlichkeit eindrucksvoll unter Beweis. Auch Connor Fauser (16.) trug sich früh in die Schützenliste ein und gab seinem Team die nötige Sicherheit. Mezopotamya Bietigheim gab sich nicht auf und kam durch Maximo Sezgi (62.) noch einmal heran, was eine spannungsgeladene Schlussphase einläutete. Markgröningen verteidigte jedoch mit unbändigem Willen und ließ keine weiteren Großchancen mehr zu. Ein Heimsieg, der durch Konsequenz in den Abschlüssen ermöglicht wurde.

