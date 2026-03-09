Hellas Bietigheim mit Aufholjagd, Benningen, Warmbronn gewinnen je 6:5

In Kornwestheim sahen die Zuschauer ein intensives Ringen um jeden Zentimeter Rasen, das am Ende ohne Tore blieb. Beide Defensivreihen agierten mit höchster Konzentration und ließen über die gesamte Spielzeit kaum nennenswerte Großchancen zu. Während Kornwestheim versuchte, mit spielerischen Mitteln die Lücke zu finden, hielt Pleidelsheim mit viel Leidenschaft und körperlicher Präsenz dagegen. Es entwickelte sich eine taktisch geprägte Begegnung, in der das Risiko gescheut wurde, um nicht spät in Rückstand zu geraten. Eine Punkteteilung, die vom unermüdlichen Einsatzwillen beider Abwehrformationen lebte.

Der FV Dersim Sport bewies in einer nervenaufreibenden Partie ein riesiges Kämpferherz. Roberto Cappella (5.) und Sevcan Erdem (17.) sorgten für einen Blitzstart, der die Hausherren früh auf die Siegerstraße zu bringen schien. Doch nach der Gelb-Roten Karte gegen Marcel Vannel Chiani (25.) änderte sich die Statik des Spiels komplett. In Unterzahl musste Dersim Sport gegen leidenschaftlich anrennende Tammer bestehen, die durch Thomas Hug (38.) noch vor der Pause den Anschluss markierten. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine wahre Abwehrschlacht, in der die Ludwigsburger jeden Angriff mit unbändigem Willen abwehrten und den knappen Vorsprung über die Zeit retteten. Ein Erfolg der kollektiven Moral.

Was für eine furiose Offensiv-Show in Asperg! Die Zuschauer wurden Zeugen der großen Yulian Binder-Gala. Nachdem Aziz Erbas (9.) die Gäste früh in Front gebracht hatte, drehte Binder die Partie fast im Alleingang. Mit einem lupenreinen Hattrick (10., 25., 32.) und einem weiteren Treffer (63.) wurde er zum Albtraum der Kornwestheimer Hintermannschaft. Zwar kam der Türk. SC durch einen Doppelpack von Carmine Pescione (42., 61.) noch einmal bedrohlich nahe, doch Asperg behielt die Nerven. Jannik Offenbächer (35.) und Jörn Kiederle (88.) machten den Heimsieg schließlich perfekt. Ein Nachmittag der puren Spielfreude, an dem Asperg seine Chancen mit beeindruckender Entschlossenheit nutzte.

SG Hochberg/Hochdorf – SKV Eglosheim 3:3

Ein hochemotionales Herzschlagfinale, das die Fans völlig atemlos zurückließ! Nachdem Flakron Shabani (4.) die Eglosheimer früh in Führung gebracht hatte, kämpfte sich die SG durch Moritz Lange (13.) und Tobias Eichhorn (57.) leidenschaftlich zurück. Die Schlussphase wurde zum absoluten Wahnsinn: Erst glich Shabani (68.) erneut aus, bevor Louis Wiesheu (90.) in der letzten Minute der regulären Spielzeit den vermeintlichen Siegtreffer für die Hausherren markierte. Doch Eglosheim gab sich nicht auf. In der fünften Minute der Nachspielzeit mobilisierte Emirhan Sagkal (90.+5) die letzten Kraftreserven und rettete seiner Elf den Punkt. Ein Unentschieden, das die unberechenbare Dramatik des Fußballs widerspiegelte.

GSV Erdmannhausen – TSV 1899 Benningen 5:6

In Erdmannhausen erlebten die Zuschauer ein historisches Torfestival, das an Spektakel kaum zu überbieten war. In einem Spiel mit offenem Visier ragte Julian Hofacker mit einer unglaublichen Viererpack-Leistung (18., 41., 69., 71.) heraus. Die Hausherren lieferten den Benningern jedoch einen erbitterten Kampf und kamen durch Moritz Rath (4.), Volker Braun (15.), Luca Heusel (44.), Leon Sebastian (73.) und Nick Rath (89.) immer wieder heran. Es war ein ständiges Hin und Her, bei dem die Defensivreihen phasenweise völlig machtlos gegen die unbändige Offensivlust beider Teams waren. Am Ende behielt Benningen in diesem hochemotionalen Schlagabtausch knapp die Oberhand. Ein Sieg der puren Offensivpower.

TSV Affalterbach – SGV Murr 2:2

Ein Spiel der zwei Gesichter sahen die Fans in Affalterbach. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und schienen nach den Treffern von Giuseppe Lovaglio (6.) und Jannik Stephan (7.) innerhalb weniger Augenblicke für klare Verhältnisse zu sorgen. Doch Murr bewies Moral und schüttelte den frühen Schock mit viel Herzblut ab. Christian Krauss (29.) hauchte den Gästen neues Leben ein, bevor Daniel Lischka (40.) noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich markierte. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften in intensiven Zweikämpfe, wobei die stabilen Abwehrreihen keine weiteren Treffer mehr zuließen. Eine Punkteteilung, die vom starken Comeback der Murrer lebte.

FSV Oßweil – GSV Höpfigheim 3:2

In Oßweil entwickelte sich ein packendes Duell, das erst in der zweiten Halbzeit seinen emotionalen Siedepunkt erreichte. Noah Schlör (42.) und Elias Renner (44.) brachten den FSV mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause in Front. Höpfigheim kam jedoch mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und verkürzte durch Tim Wägerle (47.) unmittelbar. Die Antwort der Hausherren folgte prompt: Dustin Bölzle (51.) stellte den alten Abstand wieder her. Zwar machte Kevin Schwerthalter (56.) die Partie noch einmal richtig spannend, doch Oßweil verteidigte die Führung mit unbändigem Siegeswillen bis zum Abpfiff. Ein Heimsieg der Beharrlichkeit, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung gesichert wurde.

TSV Grünbühl – VfB Neckarrems 1913 2:2

In Grünbühl sahen die Zuschauer einen harten Kampf um jeden Punkt. Der VfB Neckarrems startete durch Florian Noller (12.) schwungvoll, doch die Hausherren hatten in Daniel Schick ihren überragenden Akteur. Mit einem leidenschaftlichen Doppelpack (27., 37.) drehte er die Partie noch vor dem Seitenwechsel zugunsten des TSV. Grünbühl schien den Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit zu bringen, doch die Gäste aus Neckarrems gaben niemals auf. In der Schlussphase belohnte Florian Scholz (75.) den unermüdlichen Offensivdrang der Gäste mit dem Ausgleichstreffer. In einer hektischen Endphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei einer Punkteteilung, die dem Einsatz beider Mannschaften entsprach.