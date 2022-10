Heimelf zu passiv

In der ausgeglichenen ersten Hälfte kamen beide Mannschaft zu wenig Torchancen. Gleich nach der Pause erzielte Christoph Dellerer mit einem Weitschuss die Führung. Die Gäste erhöhten gegen die zu passiv agierende Heimelf in der 68. Minute auf 0:2. Erst danach kam die SG Johanniskirchen-Emmersdorf besser ins Spiel und kam noch zum Anschlusstreffer in der 76. Minute. In der 89. Minute machte Triftern den Sack zu und setzte einen Konter zum 1:3-Endstand.