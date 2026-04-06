HEBC im Finale: Paloma scheitert im Elfmeterschießen an Schoon

Matchwinner: Janik Schoon hält den entscheidenden Elfmeter! – Foto: Marco Zimmer

Der HEBC Hamburg hat das Finale im Lotto-Pokal Hamburg erreicht - und das auf dramatische Weise. Gegen den Vorjahresfinalisten USC Paloma setzte sich der Oberligist mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch, obwohl die Gäste über weite Strecken das bessere Team waren.

Paloma bestimmt das Spiel Beide Teams, die sich bestens aus der Oberliga Hamburg kennen, lieferten sich eine intensive Pokalpartie. Vor allem der USC Paloma übernahm dabei die Kontrolle, insbesondere nach der Pause. Die Mannschaft war spielbestimmend und hatte mehr Abschlusssituationen. HEBC hingegen tat sich schwer, klare Offensivaktionen zu kreieren. Immer wieder gelang es Paloma, den Gegner zu stören und vom eigenen Tor fernzuhalten. Über weite Strecken kam HEBC kaum gefährlich nach vorne und musste defensiv viel investieren. Entscheidung vom Punkt Da in der regulären Spielzeit kein Treffer fiel, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen - und dort entwickelte sich ein echter Krimi. Beide Teams verwandelten zunächst sicher, die Spannung blieb bis zum letzten Versuch bestehen. Dann rückte Jannik Schoon in den Mittelpunkt: Der HEBC-Keeper parierte den entscheidenden Strafstoß von Lennart Keßner und sicherte seiner Mannschaft damit den Finaleinzug. Zuvor verwandelte Laurel Aug zum dann feststehenden 6:5-Endstand. Bitterer Nachmittag für Paloma Während Paloma das zweite Finale in Folge verpasst, HEBC zeigte hingegen sich im entscheidenden Moment nervenstark und darf sich nun erstmals über den Einzug ins Pokalfinale freuen - damit wurde auch Vereinsgeschichte geschrieben, denn zumindest laut FuPa-Datenbank standen die "Veilchen" noch nie im Endspiel um den Verbandspokal Hamburg.

Gegner dort ist übrigens auch ein Klub aus der Oberliga Hamburg: Ab 14 Uhr duellieren sich SC Vorwärts/Wacker Billstedt und ETSV Hamburg - hier im Ticker.

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