HEBC-Comeback nach 0:2, HT-Serie endet, Vorwärts/Wacker holt Sieg

Gute Ergebnisse für HEBC und Vorwärts/Wacker. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

In der Oberliga Hamburg setzt sich der Eimsbütteler TV weiter ab. Während der Spitzenreiter gegen USC Paloma gewinnt, patzt Verfolger ETSV Hamburg beim FC Teutonia 05 Ottensen. Dahinter punktet der TSV Sasel dreifach bei TuRa Harksheide, und FC Süderelbe verschafft sich Luft im Mittelfeld. Zudem: SC Victoria Hamburg gibt eine Führung aus der Hand, TSV Buchholz 08 schlägt spät bei HT 16 zu und SC Vorwärts/Wacker Billstedt nimmt Punkte beim FK Nikola Tesla mit.

Vorschau: Der FC Süderelbe geht als Favorit in das Heimspiel gegen den SV Halstenbek-Rellingen, der tief im Tabellenkeller steckt. Während Süderelbe mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangiert und den Blick eher nach oben richten kann, ist die Lage für Halstenbek deutlich angespannter. Mit nur elf Zählern steht das Team auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend Punkte, um überhaupt noch Anschluss zu halten. Für Süderelbe bietet sich die Chance, den Abstand nach unten weiter auszubauen, während Halstenbek kaum noch Spielraum für Rückschläge hat.

Der FC Süderelbe hat sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den SV Halstenbek-Rellingen im gesicherten Mittelfeld festgesetzt. Mit nun 34 Punkten verschaffen sich die Gastgeber etwas Luft nach unten und stabilisieren ihre Position im Tabellenmittelfeld. Die Entscheidung fiel bereits im ersten Durchgang: Alwin Weber brachte Süderelbe in der 18. Minute in Führung, ehe Osman Güraltunkeser in der 35. Minute auf 2:0 erhöhte. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass es beim verdienten Heimsieg blieb. Für Halstenbek-Rellingen verschärft sich die Lage im Tabellenkeller weiter – mit nur elf Punkten bleibt der Rückstand auf die Konkurrenz groß.

Der TSV Sasel bleibt auf Kurs oberes Tabellenmittelfeld. Durch den 2:1-Auswärtssieg bei TuRa Harksheide klettert Sasel auf 38 Punkte und festigt Rang sieben. Die Gäste gingen in der 13. Minute in Führung, doch Tammo Mölck antwortete prompt mit dem Ausgleich (15.). In einer Partie ohne weitere Treffer bis zur Pause fiel die Entscheidung im zweiten Durchgang: Mohamed Nassar traf in der 62. Minute zum 2:1. In der Schlussphase schwächte sich Harksheide durch die Gelb-Rote Karte gegen Olgherto Balliu (84.), ohne dass sich am Ergebnis noch etwas änderte. Vorschau: Wenn TuRa Harksheide auf den TSV Sasel trifft, begegnen sich zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Beide Teams bewegen sich in einer Zone, in der sowohl der Blick nach oben als auch nach unten möglich ist. Harksheide steht aktuell leicht hinter Sasel, könnte mit einem Heimsieg jedoch aufschließen. Gleichzeitig wäre ein Erfolg für Sasel wichtig, um vielleicht nochmal die Top sechs anzugreifen. ETSV Hamburg verliert durch Abe-Tor Fr., 20.03.2026, 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 1 0 Abpfiff Für den größten Paukenschlag sorgte der FC Teutonia 05 Ottensen, der den Titelaspiranten ETSV Hamburg mit 1:0 besiegte. Durch den Erfolg verbessert sich Teutonia, die 2026 noch nicht vollends überzeugt hat, auf 36 Punkte und festigt seinen Platz im gesicherten Mittelfeld. Das Tor des Tages erzielte Ryusei Abe bereits in der 25. Minute. Für den ETSV ist die Niederlage besonders bitter: Mit nun 52 Punkten verliert der Verfolger weiter an Boden auf Tabellenführer Eimsbütteler TV und muss den Blick verstärkt nach oben richten – bei gleichzeitig wachsendem Druck von TuS Dassendorf (49 Punkte) von Rang drei. Immerhin bleibt der Vorteil mit drei Nachholspielen in der Hinterhand bestehen. Vorschau: Der FC Teutonia 05 Ottensen empfängt den Tabellenzweiten ETSV Hamburg zu einem der Topspiele des Spieltags. Während Teutonia im gesicherten Mittelfeld steht, geht es für den ETSV um deutlich mehr: Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Eimsbütteler TV ist die Ausgangslage im Titelrennen weiterhin offen. Ein Auswärtssieg würde den Druck auf den Spitzenreiter erhöhen, während Teutonia mit einem Erfolg ein Ausrufezeichen setzen könnte. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade solche Spiele bergen oft Überraschungen. Verfolgerduell an der Spitze: ETV gegen Paloma Fr., 20.03.2026, 19:45 Uhr Eimsbütteler TV ETV USC Paloma USC Paloma 3 1 Abpfiff Der Eimsbütteler TV nutzt den Ausrutscher des direkten Konkurrenten und baut seine Tabellenführung aus. Durch den 3:1-Heimsieg gegen den USC Paloma steht der Spitzenreiter nun bei 56 Punkten und hat vier Zähler Vorsprung auf den ETSV. Jon Willem Pauli brachte den ETV in der 19. Minute in Führung und erhöhte in der 79. Minute auf 2:0. Jan Paul Koschorreck verkürzte für Paloma in der 86. Minute, doch die Hoffnung auf einen Punkt währte nur kurz. Dilan Karim Mohamed stellte in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand her (90.+2). Für Paloma bedeutet die Niederlage, dass das Team bei 41 Punkten stehen bleibt und im engen Rennen um die oberen Plätze mit HT 16 gleichauf bleibt. Der ETV hingegen setzt sich an der Spitze leicht ab und geht mit einem kleinen, aber wichtigen Polster in die kommenden Wochen. Dassendorf löst Pflichtaufgabe

Die TuS Dassendorf hat gegen den Niendorfer TSV mit Max Kruse in der Startelf ihre Pflichtaufgabe gelöst - mehr hier Vorschau: Der TuS Dassendorf gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und empfängt den Niendorfer TSV. Die Gastgeber benötigen einen Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Niendorf steht im unteren Mittelfeld und braucht ebenfalls Punkte, um sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Die Ausgangslage ist klar: Dassendorf hat die größeren Ambitionen, doch Niendorf wird alles daran setzen, dem Favoriten das Leben schwer zu machen. Curslack verliert auch Kellerduell

Im Duell zwischen dem Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme und dem Drittletzten FC Türkiye Wilhelmsburg hat sich Türkiye wichtige Punkte im Tabellenkeller gesichert. Mit dem 4:1-Auswärtssieg verkürzt die Mannschaft von Trainer Adil Tolga Odabas den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze auf sechs Punkte und sendet ein Lebenszeichen. Die Gäste gingen in der 15. Minute durch Pedro Gomes Dos Santos in Führung. Curslack antwortete jedoch noch vor der Pause: Tim Schmidt erzielte in der 37. Minute den Ausgleich. Lange hielt das Remis allerdings nicht, denn kurz vor dem Seitenwechsel brachte Benjamin Acheampong Türkiye erneut in Front (44.). Im zweiten Durchgang baute Türkiye die Führung weiter aus. Abdalla Mountari stellte in der 70. Minute auf 3:1, ehe Sorato Izumi in der 83. Minute den Schlusspunkt setzte. Für Curslack-Neuengamme bleibt die Lage am Tabellenende der Oberliga Hamburg damit aussichtslos. Türkiye hingegen darf nach dem klaren Erfolg wieder hoffen, den Anschluss im Abstiegskampf herzustellen. Vorschau: Wenn der SV Curslack-Neuengamme auf den FC Türkiye Wilhelmsburg trifft, steht ein direktes Duell im Tabellenkeller an. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt, wobei Curslack als Tabellenletzter besonders unter Druck steht. Türkiye hat etwas mehr Luft, darf sich aber ebenfalls keine längere Negativserie erlauben. Ein Sieg könnte für beide Seiten enorm wichtig sein, um neue beziehungsweise im Falle des Schlusslichts die letze Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen. Entsprechend intensiv dürfte die Partie geführt werden. HEBC mit starkem Comeback

Zwei Gesichter, zwei Phasen - und am Ende ein Punkt für beide: Der SC Victoria Hamburg führte beim HEBC Hamburg bereits mit 2:0, musste sich aber mit einem 2:2 zufriedengeben. Yago Heider brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, ehe Richard Arndt kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte (50.). Die Partie nahm jedoch eine Wendung, als HEBC nach der Roten Karte gegen Hendrik Diekmann (35.) lange in Unterzahl agieren musste, sich davon aber nicht entscheidend beeindrucken ließ. Im Gegenteil: In der Schlussphase kämpfte sich HEBC zurück. Tjorven Bastian Dan Köhler verkürzte in der 72. Minute, ehe Mijamin Terence Magens nur acht Minuten später den Ausgleich erzielte (80.). Victoria kommt damit auf 46 Punkte und bleibt Vierter, verpasst jedoch die Chance, weiter nach oben aufzuschließen. Für HEBC war es derweil ein echter Bonuspunkt, gegen "Vicky" in Unterzahl zurückzukommen. Vorschau: Der HEBC Hamburg empfängt den SC Victoria, der sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat. Während Victoria den Anschluss an die Spitzengruppe wahren möchte, geht es für HEBC darum, sich weiter von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch gerade Heimspiele bieten für Teams aus dem unteren Tabellenbereich immer wieder Chancen, wichtige Punkte zu holen. Victoria wird dennoch mit klaren Ambitionen in die Partie gehen. HT-Serie endet