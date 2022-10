Martin Hasenpflug ist froh, wenn seine Mannschaft mal zur Ruhe kommen kann. – Foto: Achim Blazy

Hasenpflug: „Die Belastung ist grenzwertig“ Ratingen 04/19 empfängt am Sonntag den FSV Duisburg in der Fußball-Oberliga zum dann fünften Spiel in 14 Tagen, inklusive einer Verlängerung samt Elfmeterschießen. Trainer Martin Hasenpflug gehen vor allem Defensivspieler aus.

So sehr sich Ratingen 04/19 über den Einzug ins Viertelfinale des Niederrheinpokals freut, so hoch war auch die Belastung. Denn für den Oberligisten war die Partie am Mittwoch bei der SpVg Schonnebeck wie auch für den Liga-Konkurrenten die vierte in zehn Tagen, und am Sonntag geht es direkt weiter, wenn ab 15 Uhr der FSV Duisburg im Sportpark gastiert.

Und als wäre die schiere Masse an Spielen in zwei Englischen Wochen in Folge nicht schon schwer genug, ging das Pokalspiel am Mittwoch erst noch in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen, in dem die Ratinger den 5:2-Sieg einfuhren. So sagt dann auch Trainer Martin Hasenpflug: „Zwei Englische Wochen plus Verlängerung – das ist eine höhere Belastung als im Profifußball, und das für Spieler, die auch noch einem Beruf nachgehen. Das ist schon grenzwertig.“ Deshalb trainierte 04/19 auch nach dem Pokalspiel nicht mehr vor der Aufgabe am Sonntag, das Abschlusstraining am Freitag wurde durch ein Abendessen ersetzt. Das macht die Vorbereitung auf die Gäste aus Duisburg nicht einfacher. „Wir machen das alles vor dem Spiel“, erklärt Hasenpflug, der ohnehin gespannt ist, wie der Tabellenletzte die Aufgabe beim Vierten angehen wird. Denn beim FSV, der aus 14 Spielen nur einen Sieg holte, hatte Trainer Luciano Velardi vor rund einer Woche das Handtuch geworfen. Im Spiel darauf kassierte Duisburg zwar die nächste Niederlage, spielte aber nach einem 0:4-Rückstand daheim gegen die Sportfreunde Hamborn groß auf und kam noch auf 3:4 heran.