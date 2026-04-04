Harburger Derby geht an Türksport: Im Abstiegskampf gleichgezogen

Die erste entscheidende Szene gehörte den Gastgebern. In der 38. Minute brachte Emmanuel Kofi Turkson den Harburger Türksport mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den wichtigen Vorteil vor der Pause - und direkt nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren nach: Ally Ndikumana erhöhte in der 46. Minute auf 2:0 und stellte die Weichen sonach auf Sieg.

Vor dem Spiel war die Ausgangslage klar: Beide Teams standen im Tabellenkeller unter Druck. Entsprechend intensiv entwickelte sich die Partie von Beginn an, in der beide Mannschaften um jeden Meter kämpften.

HSC kann nicht mehr ausgleichen

Der Harburger Sportclub gab sich jedoch nicht geschlagen und fand zurück ins Spiel. In der 59. Minute verkürzte Motiejus Zibuda auf 1:2 und sorgte damit für neue Spannung. Es blieb noch genügend Zeit für den wichtigen Ausgleich, der aber nicht mehr fallen sollte: Die Gastgeber hielten dem Druck jedoch stand und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit dem Derbysieg verbessert sich Harburger Türksport auf 23 Punkte und zieht mit dem Harburger Sportclub gleich. Beide Teams bleiben damit mitten im engen Tabellenkeller, verschaffen sich jedoch etwas Luft gegenüber den direkten Konkurrenten.

Gerade in dieser Phase der Saison kann dieser Erfolg für Türksport noch von großer Bedeutung sein. Der Derbysieg bringt nicht nur drei Punkte, sondern auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf.