Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal: Wuppertaler SV gewinnt im Finale klar Der Wuppertaler SV hat das Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal des SSV Sudberg für sich entschieden. Die Gastgeber scheiden im Viertelfinale aus.

Das Südhöhenturnier um den Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal feierte eine intensive Auflage im Jahr 2022. Nach zwei intensiven Turniertagen schafften es jeweils vier Mannschaften aus zwei Gruppen in das Viertelfinale; unter anderem die erste Mannschaft des Ausrichters SSV Sudberg. Gegen den späteren Finalisten Vohwinkel war dann aber Schluss (0:4). Während Germania Wuppertal den TSV Ronsdorf deutlich bezwang (5:1), hatten der Wuppertaler SV mit dem Cronenberger SC (2:0) und Dornap mit dem TSV Fortuna Wuppertal (2:1) mehr Mühe.

Zwei Torschützenkönige

Die Germanen holten sich im Anschluss durch ein 5:4 (n.N.) gegen Dornap den dritten Platz. Im Finale spielte der WSV seine Klasse aus und war zu stark für Vohwinkel, das beim 1:4 vor dem Abpfiff nur Kosmetik betrieb. Der Titelverteidiger SC Sonnborn scheiterte bereits in der Gruppenphase.

Mit jeweils acht Treffern sicherten sich Nico Sudano von Germania Wuppertal und Roberto Pomillo vom WSV die Torjägerkanone.

Turniertag 2 samt K.o.-Spiele



Do., 29.12.22 15:00 Uhr SSV 07 Sudberg II - TSV Fortuna Wuppertal

Do., 29.12.22 15:20 Uhr Sportfreunde Dönberg - SSV Germania Wuppertal

Do., 29.12.22 15:40 Uhr SSV 07 Sudberg II - SSV 07 Sudberg

Do., 29.12.22 16:00 Uhr TSV Fortuna Wuppertal - Sportfreunde Dönberg

Do., 29.12.22 16:20 Uhr Wuppertaler SV - SSV Germania Wuppertal

Do., 29.12.22 16:40 Uhr TSV Einigkeit Dornap - TuS Grün-Weiß Wuppertal

Do., 29.12.22 17:00 Uhr SC Sonnborn - TSV Ronsdorf

Do., 29.12.22 17:20 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Cronenberger SC

Do., 29.12.22 17:40 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - SC Sonnborn

Do., 29.12.22 18:00 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TSV Ronsdorf



Do., 29.12.22 18:40 Uhr - Viertelfinale 1

Do., 29.12.22 19:00 Uhr - Viertelfinale 2

Do., 29.12.22 19:20 Uhr - Viertelfinale 3

Do., 29.12.22 19:40 Uhr - Viertelfinale 4

Do., 29.12.22 20:00 Uhr - Halbfinale 1

Do., 29.12.22 20:20 Uhr - Halbfinale 2

Do., 29.12.22 20:40 Uhr - Spiel um Platz 3

Do., 29.12.22 21:00 Uhr - Finale