Hannover 96 holt Oberliga-Torjäger Merlin Sinanovic

Der Eimsbütteler TV Hamburg ist ein Paradies für junge Stürmer, die durchstarten wollen! Nach Piet Scobel, der vor einem Jahr zum 1. FC Nürnberg wechselte und nun auch Einsatzzeiten in der 2. Bundesliga erhält, wagt auch Merlin Sinanovic nach einem herausragenden Halbjahr den Schritt zu einem Profi-Klub: Hannover 96 hat den 20-jährigen Stürmer am Donnerstag vorgestellt.

Die Ähnlichkeiten sind verblüffend: Scobel, der ein halbes Jahr älter als sein Nachfolger beim ETV ist, schoss in 17 Spielen 20 Tore und wagte nach einer Halbserie im Klub den nächsten Schritt. Das gilt auch für Sinanovic, der mit 22 Treffern in 19 Partien ebenfalls überragt hat. Bei Hannover 96 ist der Angreifer erstmal für die U23 in der Regionalliga Nord eingeplant, könnte aber natürlich auch den identischen Karriereverlauf wie Scobel nehmen - mehr dazu an dieser Stelle.

Beim ETV Hamburg direkt durchgestartet

Sinanovic wurde beim Hamburger SV und bei Holstein Kiel ausgebildet, in Kiel überragte er mit 24 Toren in 16 Partien in der U19-Regionalliga. 2024/25 folgte bereits der Schritt in die Regionalliga, allerdings wurde er mit zwei Toren im Trikot des SV Todesfelde (22 Spiele, 15-mal eingewechselt) nicht glücklich. Das soll sich bei den 96ern natürlich im besten Fall schon zeitnah ändern.