Hankofen nimmt Bau einer neuen Flutlichtanlage in Angriff

Die Feierlichkeiten zum Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern sind bei der SpVgg Hankofen-Hailing gerade erst abgeklungen, da steht infrastrukturell das nächste Großprojekt auf dem Programm. "Wenn das letzte Spiel abgepfiffen ist, werden die Bagger anrollen", hatte Fußballboss Richard Maierhofer schon vor einigen Wochen angekündigt. Und so war es nun auch: Am gestrigen Montag hatte die SpVgg ins Maierhofer Bau-Stadion geladen, um den offiziellen Spatenstich für die umfangreichen Umbaumaßnahmen in der Spielstätte am Reißinger Bach zu zelebrieren.