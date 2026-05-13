Hamburger SV holt neuen Torjäger - Fabel-Quote mit 19 Der Hamburger SV verstärkt seine U21 mit einem hochtalentierten Torjäger: Radin Amadou wechselt vom SV Hemelingen in den Volkspark und bringt mit 19 Jahren bereits eine beeindruckende Quote mit. Eine Perspektive für die Bundesliga? von red · Heute, 14:21 Uhr · 0 Leser

Symbolfoto für den HSV. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Hamburger SV hat einen spannenden Offensivspieler für seine U21 verpflichtet: Radin Amadou wechselt im Sommer vom SV Hemelingen aus der Bremen-Liga in den Nachwuchsbereich des HSV. Für den erst 19 Jahre alten Stürmer ist es der nächste Schritt in seiner Entwicklung - und zugleich die Chance, sich künftig in der Regionalliga Nord auf höherem Niveau zu beweisen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Die Zahlen sind auffällig: In der laufenden Saison kommt Amadou bislang auf 25 Tore und zwei Vorlagen in 29 Spielen. Damit gehört er zu den treffsichersten Angreifern der Oberliga Bremen und hat sich mit seiner Abschlussstärke für den Wechsel nach Hamburg empfohlen. Tuncel lobt Entwicklung und nächsten Schritt Beim SV Hemelingen wird der Abgang sportlich schmerzen, gleichzeitig überwiegt aber der Stolz. Trainer Günter Tuncel sieht den Wechsel als Bestätigung der eigenen Arbeit, wie er in den Vereinsmedien mitteilt: „Radin hat sich in diesem einem Jahr sehr gut entwickelt. Das zeigt unseren Weg, dass wir Spieler entwickeln und auch den nächsten Schritt ermöglichen.“

Tuncel betont, dass es für ihn selbstverständlich gewesen sei, den Spieler auf diesem Weg zu begleiten: „Für mich war es selbstverständlich, dass ich Radin auch bei seinem nächsten Schritt begleite. Denn genau das ist das, was wir wollen: Spieler entwickeln und begleiten.“ Der Coach ordnet den Transfer entsprechend positiv ein: „Deshalb kann ich als Trainer sagen, dass ich stolz darauf bin. Wir wünschen Radin nur das Beste. Er wird immer ein Teil unserer Erfolgsstory sein, denn von hier aus macht er den größten Schritt seiner Fußballkarriere. Wir drücken ihm die Daumen und wir als Verein und Trainer sind stolz darauf, dass ein Spieler von uns zum Hamburger SV wechselt.“