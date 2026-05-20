Hamburger Pokalfinale: Ein Sieg bis zum DFB-Pokal as Endspiel im LOTTO Hamburg-Pokal der Herren steht an: SC Vorwärts/Wacker Billstedt und HEBC Hamburg kämpfen im Stadion Hoheluft um den Titel - und um das Ticket für den DFB-Pokal. von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

HEBC und Vorwärts/Wacker im Finale! – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Hamburger Amateurfußball blickt am Samstag auf das Stadion Hoheluft. Dort steigt das Finale im LOTTO Hamburg-Pokal der Herren zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und HEBC Hamburg. Es ist ein reines Oberliga-Duell, aber eines mit deutlich größerer Bedeutung als ein normales Ligaspiel: Der Sieger holt nicht nur den Hamburger Pokal, sondern qualifiziert sich auch für den DFB-Pokal.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für beide Klubs ist es ein besonderer Moment. Vorwärts Wacker und HEBC haben sich über den Pokalwettbewerb auf die große Bühne gespielt und dürfen nun von einem Los gegen einen Bundesligisten träumen. Genau diese Perspektive macht den Wettbewerb für Amateurvereine so reizvoll - und es ist eine Chance, eine schwierige Liga-Saison vergessen zu lassen. Vorwärts Wacker mit starkem Pokalweg SC Vorwärts/Wacker Billstedt hat auf dem Weg ins Endspiel mehrere Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft schaltete unter anderem TuS Dassendorf, SC Victoria Hamburg und im Halbfinale den späteren Oberliga-Meister ETSV Hamburg aus. Gerade der Erfolg gegen den ETSV zeigte, dass Vorwärts Wacker in diesem Wettbewerb nicht zufällig im Finale steht.

In der Oberliga Hamburg war die Saison schwierig, doch im Pokal hat Billstedt immer wieder gezeigt, dass die Mannschaft an einem guten Tag auch favorisierte Gegner schlagen kann. Nun fehlt nur noch ein Sieg, um die Saison mit einem Titel und dem DFB-Pokal-Ticket zu krönen. HEBC wartet lange auf ein Finale Auch HEBC Hamburg hat sich den Finaleinzug hart erarbeitet. Im Halbfinale setzte sich der Klub gegen USC Paloma erst im Elfmeterschießen durch. Nach torloser regulärer Spielzeit fiel die Entscheidung vom Punkt - und HEBC durfte den Einzug ins Endspiel feiern.