Hamburg kompakt: Diese 15 Meldungen bewegen die Szene

Aktuelle Schlagzeilen aus dem Fußballverband Niederrhein. – Foto: IMAGO IMAGES

Im Hamburger Amateurfußball geht es auch nach den letzten Saisonentscheidungen Schlag auf Schlag weiter. Meister planen den nächsten Schritt, Absteiger sortieren sich neu, Trainer wechseln die Seitenlinie und zahlreiche Kader nehmen bereits Konturen an. FuPa bündelt für euch 15 aktuelle Schlagzeilen zum Start in das Wochenende.

Nach der angekündigten Trennung von Jörn Großkopf und Fabian Boll hat Eintracht Norderstedt schnell Klarheit geschaffen. Özden Kocadal kommt von TuS Dassendorf und übernimmt den Regionalligisten. In Norderstedt geht es darum, mit einem neuen Trainerteam möglichst früh Stabilität im Kampf um den Klassenerhalt zu schaffen.

Altona 93 hat nach dem Regionalliga-Abstieg ein klares Signal gesetzt und Jan-Philipp Rose sowie Hubertus Reinecke als neues Trainerteam verpflichtet. Beide kommen vom ETSV Hamburg, mit dem sie gerade Meister der Oberliga Hamburg wurden. Der AFC will nach dem Abstieg direkt wieder angreifen.

FC Süderelbe hat Torwart Simon Heinbockel vom SC Victoria Hamburg verpflichtet. Der Keeper bringt Erfahrung aus der Regionalliga Nord und der Jugend-Bundesliga mit und kehrt an den Kiesbarg zurück. Trainer Stefan Arlt lobt ihn als jungen, hochtalentierten und spielstarken Torwart.

Nach Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga hat FC Elmshorn mit Trainer Seyhmus Atug verlängert. Der Verein verfolgt langfristig große Pläne, will aber zunächst wachsen, sich konsolidieren und die nächsten Schritte sauber entwickeln. Atug gilt dabei als zentrale Figur des sportlichen Weges.

HSV Barmbek-Uhlenhorst gelingt Bergmann-Coup

HSV Barmbek-Uhlenhorst hat mit Dennis Bergmann einen namhaften Offensivspieler verpflichtet. Der ehemalige HSV-U19- und U23-Spieler kommt vom SC Victoria und bringt reichlich Erfahrung aus Regionalliga und Oberliga mit. Für BU ist das ein echter Transfercoup.

Ahrensburger TSV setzt auf Rückkehrer

Nach dem Abstieg aus der Landesliga Hansa plant der Ahrensburger TSV den Neustart mit bekannten Gesichtern. Nach Dennis Sailer kehrt auch Nils Antoni an den Stormarnplatz zurück. Trainer Marc Jahn verspricht sich von dessen Spielweise und Persönlichkeit einen Mehrwert für das Team.

SV Curslack-Neuengamme landet Königstransfer

SV Curslack-Neuengamme hat nach dem Oberliga-Abstieg ein deutliches Zeichen gesetzt: Kristof Kurczynski kehrt an den Gramkowweg zurück. Der langjährige Dassendorfer Torjäger kommt mit enormer Oberliga-Erfahrung und soll den Landesliga-Neustart prägen.

FC St. Pauli II bleibt bestehen

Trotz des Abstiegs aus der Regionalliga Nord wird FC St. Pauli II nicht abgemeldet. Andreas Bornemann betonte, dass die U23 weiterhin eine wichtige Mannschaft für den Unterbau bleibt. Mit Oberliga, Profis und neuer U21-Liga soll der Übergang für Talente künftig breiter aufgestellt werden.

SC Schwarzenbek löst Trainerfrage

Beim SC Schwarzenbek endet die Zusammenarbeit mit Sagross Esmailpour aus beruflichen und organisatorischen Gründen. Finn Apel übernimmt zunächst, später soll David Martensen an die Schützenallee zurückkehren. Der Landesliga-Absteiger hat sich in der Bezirksliga stabilisiert und plant nun die nächste Phase.

Hamm United FC verpflichtet Martin Sobczyk

Hamm United FC hat Martin Sobczyk als neuen Cheftrainer für die kommende Saison vorgestellt. Der Klub befindet sich allerdings noch im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Hansa. Zuvor wollen Jerzy Grzegorz Kopij und Jaime Enrique Ramirez Farias die Klasse sichern.

Dersimspor Hamburg kehrt in die Landesliga zurück

Dersimspor Hamburg hat die Meisterschaft in der Bezirksliga Hamburg Süd perfekt gemacht. Nach dem 2:0 gegen den Harburger Sportclub steht der Aufstieg fest. Für den Verein bedeutet das die Rückkehr in die Landesliga, in der Dersimspor bereits zwischen 2014 und 2022 spielte.

Meiendorfer SV geht ins Herzschlagfinale

Der Meiendorfer SV hat mit dem 9:0 beim Düneberger SV die nächste Hürde im Titelrennen genommen. Mit 100 Saisontoren und punktgleich mit SC Wentorf geht der MSV in den letzten Spieltag der Bezirksliga Hamburg Ost. Das Fernduell entscheidet über Meisterschaft und Aufstieg.

Düneberger SV startet Neuaufbau mit Tarik Cosgun

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Hamburg Ost plant der Düneberger SV den Neuaufbau. Mit Tarik Cosgun kehrt ein erfahrener Spieler an den Silberberg zurück, der früher bereits in Landes- und Oberliga für den DSV erfolgreich war. Der Transfer soll dem Neustart sofort Qualität geben.

FC Türkiye Wilhelmsburg sucht Verstärkungen

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg bereitet FC Türkiye Wilhelmsburg den Neustart in der Landesliga vor. Ein großer Teil des Kaders soll bleiben, erste Zugänge stehen fest. Zusätzlich lädt der Verein ambitionierte Spieler zu einer Sichtung ein.

SV Lieth stellt sich nach Abstieg neu auf

Der SV Lieth steigt erstmals seit 2017 wieder in die Kreisliga ab und trennt sich von Trainer Guido Krenzk. Zur neuen Saison übernimmt Thorben Pingel, bisher Trainer der zweiten Mannschaft. Gemeinsam mit Spielern aus erster und zweiter Mannschaft soll eine neue Ligamannschaft entstehen.

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