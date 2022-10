Hamborn 07 zittert sich zum Derbysieg Oberliga Niederrhein: Nach 4:0-Führung gewannen die Sportfreunde Hamborn 07 das Derby beim FSV Duisburg knapp mit 4:3.

Es gibt diese Siege im Fußball, über die man sich besonders freuen kann. Für die Sportfreunde Hamborn 07 gehört der Erfolg im Derby beim FSV Duisburg sicherlich in diese Kategorie. Denn nicht nur auf dem Platz war es ein wichtiger Meilenstein für den Aufsteiger in der Oberliga Niederrhein, auch in der Tabelle konnten die Hamborner Löwen den Abstand zu den Abstiegsrängen auf vier Zähler ausbauen. Dabei machten sie es in der zweiten Halbzeit noch ungewollt spannend.

Nach 45 Minuten schien die Sache bereits entschieden: Kevin Menke hatte mit seinem Tor in der ersten Spielminute für einen echten Blitzstart gesorgt, den Julian Bode (16.) und Pascal Spors mit einem Doppelpack bis zur Pause auf eine Vier-Tore-Führung ausbauten. Ganze sechs Minuten brauchte der FSV nach dem Seitenwechsel, um die Partie noch einmal spannend zu machen. Rinar Valyeyev machte in der 58. Spielminute den Anfang, Joshua Telesphore Kapenda (63.) und Toni Markovic (64.) legten rasch nach. Am Ende hat es zum großen Comeback der Duisburger aber nicht mehr gereicht, die weiter mit nur fünf Pünktchen die Rote Laterne ihr Eigen nennen dürfen. Die Gäste bejubelten derweil den vierten Sieg in der Oberliga in Folge.

So spielten die Mannschaften

FSV Duisburg – Sportfreunde Hamborn 07 3:4

FSV Duisburg: Atilla Yildiz, Ismael Francios Boes, Blerton Muharremi, Emre Bayrak, Malik Tchalawou, Ryo Matsutaka, Furkan Cakmak, Leotrim Kryeziu, Can Serdar, Vedad Music, Joshua Telesphore Kapenda

Sportfreunde Hamborn 07: Marius Delker, Nick Bennmann, Dennis Wichert, Karim El Moumen, Michel Roth, Gino Mastrolonardo (60. Kilian Schaar), Mamadou Lamarana Diallo, Timm Golley, Julian Bode (89. Noah Gabriel Herrmann), Kevin Menke (36. Marco De Stefano), Pascal Spors (90. Marcel Stenzel) - Trainer: Julian Berg

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong (Duisburg) - Zuschauer:

Tore: 0:1 Kevin Menke (1.), 0:2 Julian Bode (16.), 0:3 Pascal Spors (26.), 0:4 Pascal Spors (45.+1), 1:4 Rinar Valyeyev (58.), 2:4 Joshua Telesphore Kapenda (63.), 3:4 Toni Markovic (64.)