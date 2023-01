Hallescher FC nimmt erfahrenen Abwehrspieler unter Vertrag 3. Liga +++ Alexander Winkler soll die Defensive der Saalestädter verstärken

Der Hallesche FC hat auf die Vakanz im Defensivbereich reagiert und einen erfahrenen Innenverteidiger verpflichtet. Alexander Winkler, der für die SpVgg Unterhaching und den 1. FC Kaiserslautern insgesamt 138 Drittliga-Partien in seiner Vita stehen hat, unterschrieb bei den Saalestädtern einen Vertrag bis Juni 2024 und wird bereits am Mittwoch zur Mannschaft stoßen.

„Nach der Versetzung von Jonas Nietfeld in die vorderste Front und der Operation von Seymour Fünger entstand für uns Handlungsbedarf. Alex Winkler bringt sowohl Erfahrung als auch Stärken in Organisation und Zweikampfführung mit, galt auf seinen bisherigen Stationen als Führungsspieler und Teamplayer. Er kann uns Stabilität geben“, wird HFC-Sportdirektor Ralf Minge in der Pressemitteilung zitiert. „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe, die neue Umgebung, die neue Mannschaft. Mein Ziel und Anspruch ist es, das Vertrauen der sportlichen Leitung zu rechtfertigen. Mit Leistung“, erklärte der Neuzugang. Zum Spielerprofil:

>> Alexander Winkler