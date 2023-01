Hallenturnier für Frauenteams in Nauheim Samstag in der Schad-Halle ab 11.30 Uhr

NAUHEIM . Zum fünften Mal tragen die Fußballerinnen des SV Nauheim während der Winterpause ein Hallenturnier aus. Dabei kämpfen am Samstag in der Schad-Halle ab 11.30 Uhr wieder zwölf Mannschaften um den Sieg, darunter Titelverteidiger TSG Neu-Isenburg.

Nauheim will in die Zwischenrunde

Natürlich sind auch die Gastgeberinnen mit ihrem Verbandsliga-Team am Start und wollen „mindestens in die Zwischenrunde kommen“, wie Melanie Coutu betont. „Wir waren immer eine gute Turniermannschaft. Und da wir Mädels dabei haben, die für die Halle brennen und eine gute Ballführung haben, gehen wir optimistisch in das Turnier“, fügt die Mannschaftsführerin hinzu. „Bevor wir am 30. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde beginnen, steht aber in erster Linie der Spaß im Vordergrund.“

Sechs von zwölf Teams kommen in Zwischenrunde