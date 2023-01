SV Nauheim Damen: Acht Zähler zum rettenden Ufer Für die Nauheimer Verbandsliga-Fußballerinnen ist es bisher alles andere als optimal gelaufen

„Uns hat’s böse erwischt. Wir haben viele Langzeitausfälle“, klagt Dominique Völker, der im Sommer zusammen mit Alex Nikolai als Trainerduo die Nachfolge von Christian Reschke antrat. Mit Maike Griebel, Lea Bettermann, Hannah Krist und Melina Metaxa sind gleich vier Spielerinnen mit Kreuzbandrissen zu einer langen Pause gezwungen. Noch dazu musste auch Lisa Kekulé am Knie operiert werden und wird dem Team noch wochenlang fehlen.

„Unser Kader ist ganz schön geschrumpft. Und die meisten Ausfälle stammen überwiegend aus der Stammelf“, kann auch Mannschaftsführerin Melanie Coutu nur den Kopf schütteln über das große Verletzungspech. „Während der Saison kam immerhin Tamara Konrad dazu. Aber neue Spielerinnen sind nicht in Sicht.“

Zu Saisonbeginn sieben Spiele ungeschlagen

Wie Dominique Völker betont, wolle man jedoch keinesfalls den Kopf in den Sand stecken. „Der achte Platz ist zwar schon verdammt weit weg. Aber rechnerisch ist der Klassenerhalt noch möglich. Wir wollen deshalb alles versuchen, und in der Rückrunde noch einige Punkte holen.“ Dabei wäre aus Sicht des Nauheimer Coaches bis jetzt auch mehr drin gewesen. Mit einem 2:1 über Egelsbach fing die Runde gleich gut an. Danach gelang gegen Nieder-Ramstadt ein 3:3-Unentschieden. Zusammen mit den vier Siegen in den Vorbereitungstests und einem erfolgreichen Einsatz im Kreispokal „waren wir sieben Spiele in Folge ungeschlagen“, sah Völker seine Mannschaft auf einem guten Weg. Dann aber fing sie sich eine 1:6-Klatsche in Bornheim ein. Und die Misere nahm ihren Lauf. „Danach ging nicht mehr viel. Da hat das Selbstvertrauen schwer gelitten.“ Fortan taten sich die SV-Frauen schwer, trauten sich nur noch wenig zu und brachten keinen Punkt mehr aufs Konto. „Wobei wir gegen die DJK Darmstadt einen Sieg verschenkt haben“, trauerte Völker einem verpassten Dreier im Duell mit dem Abstiegskonkurrenten hinterher (1:2). „Aber wenn du hinten stehst, hast du auch kein Glück.“

Das Hauptproblem liegt für den Trainer in einer zu hohen Fehlerquote: „Wir machen mehr Fehler als die Gegner.“ Zudem hapere es im Abschluss. Das sieht auch Melanie Coutu so: „Unsere Chancenverwertung ist zu schwach. Wir müssen an unserem Offensivspiel arbeiten.“