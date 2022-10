Frauen-Kreispokalfinale: Favorit siegt vor überragender Kulisse Vor weit mehr als 100 Zuschauern feiert SV Nauheim im Kreispokalfinale der Verbandsliga-Fußballerinnen

FSG-Keeperin Natalie Engel hält das Team im Spiel

Das sah auch FSG-Trainer Marco Interbartolo so, der mit dem Auftritt seines Teams trotz der Niederlage sichtlich zufrieden war: „Ich bin sehr stolz, was wir geleistet haben. Wir hatten ja wieder viele Ausfälle. Insgesamt haben zehn Spielerinnen gefehlt und wir mussten von der zweiten Mannschaft aufstocken. Aber wir haben es Nauheim schwer gemacht.“ Zu Beginn konnte der Gruppenligist jedoch einige gute Chancen nicht nutzen. „Beim 1:0 haben wir dann geschlafen“, bedauerte Interbartolo. So sorgte Lea Bettermann nach einem Querpass von Vivien Pönitz in der 30. Minute für die Nauheimer Führung. „Zur Halbzeit hätten wir aber auch schon 3:0 vorne liegen können“, fand SV-Coach Völker. Doch an der bärenstarken FSG-Torhüterin Natalie Engel war schwer vorbeizukommen. Allerdings fiel dann Mitte der zweiten Halbzeit die Entscheidung, als Maike Griebel einen Steilpass von Jana Ewert zum 2:0-Endstand nutzte. Völker konnte daher zufrieden festhalten: „Wir haben das Spiel kontrolliert und nach der Pause nicht mehr viel zugelassen.“

SV Nauheim: Hanak – Ewert, Trommer, Pönitz, Witt, Bettermann, Griebel, Müller, Coutu, Röhl, Pulnik, Strubel.