Hallenstadtmeisterschaft Mülheim live: Ticker und Ergebnisse Hier gibt es alle Informationen zur Hallenstadtmeisterschaft Mülheim 2022/2023 - Live-Ticker, Ergebnisse und mehr.

Am Donnerstag und am Freitag (29. und 30. Dezember) beginnt die Hallenstadtmeisterschaft von Mülheim nach der dreijährigen Corona-Pause. Pascal Maleike begleitet das Turnier auf FuPa und tickert die Spiele für euch live. Gesucht wird übrigens der Nachfolger des Mülheimer FC, der Anfang 2020 das Neunmeterschießen gegen Blau-Weiß Mintard gewann.

Spielplan der Gruppe 1 in Mülheim

Do., 29.12.22 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Mülheimer SV 07

Do., 29.12.22 18:15 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SV Heißen

Do., 29.12.22 18:30 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Mülheimer FC 97

Do., 29.12.22 18:45 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Heißen

Do., 29.12.22 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim

Do., 29.12.22 19:15 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Heißen

Do., 29.12.22 19:30 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Mülheimer SV 07

Do., 29.12.22 19:45 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer FC 97

Do., 29.12.22 20:00 Uhr SV Heißen - TSV Heimaterde Mülheim

Do., 29.12.22 20:15 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rot-Weiss Mülheim

Spielplan der Gruppe 2 und 3 in Mülheim