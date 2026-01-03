Hallenfußball am 4. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Der Hallenfußball am Niederrhein weiß auch am 4. Januar 2026 zu gefallen, denn die Hallenstadtmeisterschaften in Krefeld und Moers haben Finaltag. Zudem finden viele Tagesturniere und das NRW-Traditionsmasters statt.
