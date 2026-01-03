 2025-12-17T10:26:01.779Z

Hallenfußball am 4. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Nach Weihnachten startet die Hallensaison am Niederrhein durch - FuPa berichtet bereits am 4. Januar 2025 aus vielen Hallen live - inklusive Video! Finaltage in Krefeld und Moers, Tag zwei in Oberhausen und Essen sowie einige Tagesturniere.

Der Hallenfußball am Niederrhein weiß auch am 4. Januar 2026 zu gefallen, denn die Hallenstadtmeisterschaften in Krefeld und Moers haben Finaltag. Zudem finden viele Tagesturniere und das NRW-Traditionsmasters statt.

Die Hallenturniere am 4. Januar 2026

>>> Hallenstadtmeisterschaft Krefeld - LIVE (auch mit FuPa.tv + Stream!)

>>> Zum Livestream der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld

>>> Zu den FuPaTV-Highlights aus Krefeld

>>> Die Liveticker der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld

____

>>> Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen - LIVE (auch mit FuPa.tv + Stream!)

>>> Zum Livestream der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen

>>> Zu den FuPaTV-Highlights aus Oberhausen

>>> Die Liveticker der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen

____

>>> NRW-Traditionsmasters

>>> Hallenstadtmeisterschaft Dinslaken

>>> Hallenstadtmeisterschaft Essen

>>> Hallenstadtpokal Moers

>>> Hallenstadtmeisterschaft Rees

>>> Hallenstadtmeisterschaft Rheinberg

>>> Hallencup des TSV Weeze

____

____

