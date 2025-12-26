 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Die Hallensaison beginnt!
Die Hallensaison beginnt! – Foto: Patrik Otte

Hallenfußball am 27. Dezember: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Nach Weihnachten startet die Hallensaison am Niederrhein durch - FuPa berichtet bereits am 27. Dezember aus vielen Hallen live - inklusive Video!

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Jedes Jahr startet am Niederrhein die Hallensaison ab dem 27. Dezember durch - nach Weihnachten reagiert der Budenzauber! Die FuPa-Redaktion und auch die FuPaner berichten aus diversen Hallen live - klickt euch rein. Die Übersicht für den Samstag:

Die Hallenturniere am 27. Dezember 2025

>>> Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach - LIVE (auch mit FuPa.tv + Stream!)

>>> Hallenstadtmeisterschaft Velbert - LIVE (auch mit FuPa.tv + Stream!)

>>> Hallenstadtmeisterschaft Mülheim - LIVE!

>>> Südhöhenturnier um den Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal - LIVE!

>>> Klever Flockdruck-Cup - LIVE!

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 026.12.2025, 11:27 Uhr
André NückelAutor