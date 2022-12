Halle Velbert: SSVg Velbert gelingt im Finale die Revanche Die SSVg Velbert hat die Neuauflage der Hallenstadtmeisterschaft Velbert gewonnen und im Finale den Lokalrivalen SC Velbert mit 3:1 geschlagen.

Die SSVg Velbert sicherte sich durch einen 3:1-Sieg im Finale den Titel. Arbnor Ejupi brachte den Oberliga-Tabellenführer im Derby auf Kurs, Oguzhan Coruk erhöhte vor dem Seitenwechsel. In der Folge gewann das Duell an Spannung, denn Andri Buzolli verkürzte für den SC Velbert, der dann aber in Unterzahl spielen musste: Albin Rec flog vom Platz, weshalb Axel Glowackis siebter Turniertreffer gleichzeitig auch den Endstand markierte. Zusammen mit Buzolli holt Stürmer Glowacki, der am Sonntag offiziell zum Spieler des TVD Velbert wird , die Torschützenkanone.

Spielplan der Haupt- und K.o.-Runde in Velbert

Do., 29.12.22 17:00 Uhr SSVg Velbert - TVD Velbert

Do., 29.12.22 17:25 Uhr Langenberger SV 1916 - TSV Neviges-Engizek 1982

Do., 29.12.22 17:50 Uhr SC Velbert - Stella Azzurra Velbert

Do., 29.12.22 18:15 Uhr Türkgücü Velbert - Blau-Weiß Langenberg

Do., 29.12.22 18:40 Uhr SSVg Velbert - Langenberger SV 1916

Do., 29.12.22 19:05 Uhr TVD Velbert - TSV Neviges-Engizek 1982

Do., 29.12.22 19:30 Uhr SC Velbert - Türkgücü Velbert

Do., 29.12.22 19:55 Uhr Stella Azzurra Velbert - Blau-Weiß Langenberg

Do., 29.12.22 20:20 Uhr TVD Velbert - Langenberger SV 1916

Do., 29.12.22 20:45 Uhr TSV Neviges-Engizek 1982 - SSVg Velbert

Do., 29.12.22 21:10 Uhr Stella Azzurra Velbert - Türkgücü Velbert

Do., 29.12.22 21:35 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SC Velbert



Fr., 30.12.22 17:00 Uhr - Halbfinale 1

Fr., 30.12.22 17:45 Uhr - Halbfinale 2

Fr., 30.12.22 18:30 Uhr - Spiel um Platz 7

Fr., 30.12.22 19:15 Uhr - Spiel um Platz 5

Fr., 30.12.22 20:00 Uhr - Spiel um Platz 3

Fr., 30.12.22 20:45 Uhr - Finale