Halle Mönchengladbach live: Endrunde nach Eklat unterbrochen

Eines ist für die meisten Beobachter der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft klar: Geht es nach den Eindrücken der Vorrunde, so würden am Ende Titelverteidiger Odenkirchen 05/07 und der Rheydter Spielverein am Samstag im Finale stehen. Doch wie jeder, der das Turnier schon einmal verfolgt hat, wohl weiß: Ganz so einfach ist es auch diesmal nicht.

Seit Dienstagabend stehen die Gruppen für die Endrunde fest, und die Losfeen wollten es so, dass sich diese beiden erklärten Favoriten nicht bereits in der Gruppenphase begegnen werden. Die Rheydter haben es als A-Ligist in Gruppe A mit zwei Bezirksligisten zu tun, dem Zwischenrunden-Gewinner Sportfreunde Neuwerk und dem TuS Wickrath, beide in den vorigen Jahren eigentlich eine Bank in der Halle. Die Neuwerker traten am Dienstag in der Zwischenrunde deutlich souveräner auf als in der Vorrunde - und haben mit dem "Spö" auch noch ein Hühnchen zu rupfen, sorgten die Rheydter doch dafür, dass der Umweg über die Zwischenrunde überhaupt nötig war. Der TuS Wickrath wird ebenfalls seine Chance suchen, während der A-Ligist Blau-Weiß Wickrathhahn nicht mit der Erwartung auf das Halbfinale an den Start gehen dürfte, damit aber als einziges Team in der Gruppe kaum Druck verspüren dürfte. Eine Gruppe, die Neuwerks Coach Dony Karaca im Interview als sehr ausgeglichen beschreibt.

Die beiden jüngsten Turniersieger im Duell in Gruppe B

In Gruppe B tritt dann mit der SpVg Odenkirchen den zweite Top-Favorit an, der es im Polizei SV als Zweitem der Zwischenrunde nur mit einem A-Ligisten zu tun hat. Zudem müssen die Odenkirchener es mit dem Team und den stimmgewaltigen Fans von Türkiyemspor aufnehmen - und mit dem einzigen Landesligisten im Wettbewerb. Victoria Mennrath hat nach zwei Titeln in Folge schon im Vorjahr den Odenkirchenern den Vortritt lassen müssen, ist nun vielleicht auch wieder etwas hungriger auf den Titel. Für den neuen Trainer Marc Trostel wäre der Triumph in der Halle eine Premiere. Die Mennrather hat der eine oder andere vielleicht auch nur deshalb noch nicht ganz vorne auf dem Zettel, weil sie von vier B-Ligisten in der Vorrunde nie richtig gefordert wurden. Es wird sicher spannend zu beobachten sein, was passiert, wenn sich das jetzt ändert.

Gruppe A: Sportfreunde Neuwerk, Rheydter SV, TuS Wickrath, Blau-Weiß Wickrathhahn.

Gruppe B: Polizei SV, SpVg Odenkirchen, Türkiyemspor, Victoria Mennrath.

