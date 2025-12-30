Halle MG: Was ihr für Eure Endrunden-Watchparty wissen müsst

500 Zuschauer fasst die Jahnhalle, viel zu wenig für das Interesse, das dem Turnier zuteilwird. Das war bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach schon immer so und ist sicherlich nicht weniger geworden, seit FuPa Niederrhein so intensiv über dieses Turnier berichtet. Hallenfußballfans sogar aus Oberbayern und dem hohen Norden der Republik sind regelmäßig dabei, wenn wir die Spiele von der Volksgartenstraße für Euch streamen. Fraglos auch zur Endrunde am 3. Januar.

Schon im Vorjahr war uns dabei zugetragen worden, dass eine ganze Reihe von Fans aus der Not eine Tugend machen und sich bei einer Watchparty daheim oder sogar in einer Kneipe versammelt haben, um gemeinsam den Livestream von FuPa Niederrhein bei YouTube zu verfolgen. Wir haben für Euch alles Wissenswerte dazu zusammengetragen und vielleicht noch die eine oder andere Idee, wie das Erlebnis noch besser werden kann.

Generell ist das natürlich über das Handy und die Liveticker von FuPa immer möglich, aber es gibt da auch noch eine elegantere Variante. Das FuPa-Livecenter zeigt Euch stets das aktuelle sowie das vorige und das kommende Spiel an, dazu die aktuelle Tabellensituation. So habt ihr stets alles im Blick, wenn ihr etwa ein Tablet oder einen zweiten Bildschirm dazustellt. Zum Livecenter der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach kommt ihr gleich hier :

Wann startet der Stream am Finaltag?

Wir werden versuchen, gegen 15.45 Uhr für Euch zu starten, also eine Viertelstunde, bevor der erste Ball rollt. Wird der Zeitplan eingehalten, steht nach den zwölf Gruppenspielen in zwei Gruppen ab 19.36 Uhr das Halbfinale an, um 20,27 soll dann das Endspiel angepfiffen werden. Natürlich kann sich das immer ein wenig verschieben.

Warum wird zwischendurch immer der Ton heruntergefahren?

Das liegt nicht etwa daran, dass wir Euch die Stimmung verderben wollen. Es gibt für uns einfach das Problem, dass YouTube die Streams sonst aus lizenzrechtlichen Gründen sperren würde, es dann zumindest nachträglich nicht mehr möglich wäre, sich die Spiele noch einmal anzusehen. Das wollen wir natürlich vermeiden, deshalb bleibt uns da nichts anderes übrig, auch wenn wir es gerne anders hätten.

Zeigt uns, wie ihr die Endrunde zelebriert!

Das Hochamt des Amateurfußballs in Mönchengladbach am Samstag feiert jeder, wie er mag, ganz egal, ob in der Halle, in der Kneipe, im Vereinsheim oder zuhause. Wenn ihr auch gemeinsam schaut, dann lässt uns gerne Eure Fotos zukommen, ganz gleich, wo ihr seid, wir nehmen alles. Schickt uns die Bilder an fupa@rp-digital.de, wir machen dann nachher eine Endrunden-Fan-Galerie daraus, die wir Euch nicht vorenthalten.

Wie schätzen die Verantwortlichen der Vereine ihre Chancen in der Endrunde ein?

Wir haben nach jeder Vorrundengruppe Interviews mit Trainern oder Spielern geführt, die ihr Euch im Video ansehen könnt. Das gibt in der Regel ein gutes Bild davon, wie auch die ersten Auftritte bewertet wurden. Das könnt ihr Euch im Vorfeld zur Einstimmung gerne noch einmal ansehen:

>>> Hier geht es zu den Stimmen-Videos aus Gruppe 1

>>> Hier geht es zu den Stimmen-Videos aus Gruppe 2

>>> Hier geht es zu den Stimmen-Videos aus den Gruppen 3 und 4

>>> Hier geht es zu den Stimmen-Videos aus den Gruppen 5 und 6