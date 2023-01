Halle MG mit Video: Das sind die Gruppen für die Endrunde am Samstag

Im Anschluss an die Endrunde wurde gleich gelost. – Foto: Sascha Köppen

Die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach ist Geschichte, insgesamt 71 Partien sind gespielt, und seit Donnerstagabend steht fest, welche acht Mannschaften es in die Endrunde geschafft haben. Und viele Dinge haben sich auch durch die fast dreijährige Pause des Turniers nicht verändert. Denn unmittelbar im Anschluss an die Zwischenrunde am Donnerstagabend werden die beiden Vierergruppen für die Endrunde ausgelost. Lediglich die beiden Teams aus der Zwischenrunde werden dabei zum Schluss in die beiden Gruppen gelost, können also nicht gleich wieder aufeinandertreffen. Ansonsten aber gibt es keine Setzliste.

Und so ging natürlich bei dem einen oder anderen Los wieder ein Raunen durch die Jahnhalle, als gegen 22.30 die acht Lose gezogen wurden - verkündet von Fußball-Fachwart Jürgen Marohn. In Gruppe A landeten dabei die Sportfreunde Neuwerk, Türkiyemspor, der 1. FC Mönchengladbach und der Zwischenrunden-Sieger TuS Wickrath. In Gruppe B landeten derweil Furious Futsal, die SpVg Odenkirchen 05/07, der SC Victoria Mennrath und der Rheydter Spielverein als Zweiter der Zwischenrunde. Unmittelbar nach der Auslosung kursierte dann in Bezug auf Gruppe A der vielzitierte Begriff der "Todesgruppe" in der Jahnhalle auf, immerhin ist es aber so, dass der Top-Favorit Victoria Mennrath in der parallelen Gruppe landete. Da dort auch die stark eingeschätzten Odenkirchener sowie die sehr gut mit den Bedingungen zurechtkommenden Futsaler von Furious mit von der Partie sind, bleibt allerdings offen, ob die beiden Gruppen sich in ihrer Qualität wirklich so sehr unterscheiden. Die abschließende Antwort darauf wird es wohl erst am Samstag geben, wenn ab 16 Uhr die Endrunde startet, natürlich mit Livetickern und Video-Highlights von allen Partien bei FuPa.tv. Denn eines ist klar: Beim Vorverkauf für die Endrunde am Samstag wird es am Freitag ab 16 Uhr in der Jahnhalle nicht lange Tickets zu kaufen geben. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!