Halle MG, Gruppe 4: Enger Kampf um Platz zwei Wie schlägt sich Furious Futsal gegen die "richtigen" Fußballer?

In der Bezirksliga läuft es aktuell für Lürrip nicht gut. Dennoch sind sie für mich der Favorit in dieser Gruppe. Lürrip hat in der Vergangenheit immer einen großen Anhang mit in der Halle gebracht, quasi der sechste Mann hinter den vier Feldspielern und dem Torwart – das wird die Mannschaft nach vorne peitschen. Allerdings ist eine Überraschung durch Hehn, Schelsen oder den Red Stars nicht auszuschließen. Normalerweise dürfte es für dieses Trio aber um Platz zwei und die Zwischenrunde gehen.

Schafft es Schelsen?

Schelsen hat unter Trainer Frank Wachmeister viele erfahrene Spieler in seinen Reihen, die Red Stars zwei bis drei richtig gute Jungs, auf Andrej Ferderer bin ich da besonders gespannt. Von Hehn habe ich in der vergangenen Saison ein Spiel gesehen, wenn da alle fit sind, haben die eine vernünftige Hallenmannschaft. Das wird eng um Platz zwei, mit vielen entscheidenden direkten Duellen. Für Schelsen wäre es natürlich eine riesen Geschichte, nach dem Aufstieg in die A-Liga auch die Zwischenrunde zu erreichen. Ich sehe aber die Red Stars vorne.