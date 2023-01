Halle MG: Gianluca Nurra und Michael von Amelen im Video-Interview Das sagten die beiden erfolgreichen Trainer nach der Zwischenrunde der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft.

Zum 38. Mal wird die Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft inzwischen in der Jahnhalle ausgetragen, eine so spannende Zwischenrunde wie die am Donnerstag dürfte es dabei aber kaum schon einmal gegeben haben. Nach zwölf von 15 Spielen waren noch fünf der sechs Mannschaften im Rennen um die beiden offenen Endrundenplätze. Lediglich die Red Stars, die von einigen Beobachtern durchaus stärker eingeschätzt worden waren, fielen ein wenig ab, hätten aber bei besserer Chancenverwertung ebenfalls mitmischen können.

So hieß es in der dramatischen Schlussphase also "Aus fünf mach zwei". Und die DJK/VfL Giesenkirchen stand in ihrem letzten Spiel gegen Wickrathhahn schon mit anderthalb Beinen in der Endrunde, verzockte sich dann aber. Beim Stand von 2:1 kassierte der Bezirksligist gegen den B-Ligisten eine Zweiminuten-Strafe, spielte dann zu auffällig auf Zeit, bis es Schiedsrichter Marco Lechtenberg zu bunt wurde. Der Oberliga-Referee ordnete an, dass über das Ablaufen der Uhr hinaus 15 Sekunden nachgespielt werden sollten. In dieser Zeit schaffte der B-Ligist das 2:2 - und aus war der Giesenkirchener Traum von der Endrunde.

Hinter dem souveränen Gruppensieger TuS Wickrath, der im letzten Durchgang sein viertes Spiel gewann, schaffte der Rheydter SV beim 8:1 gegen Grün-Weiß Holt im "Finale um Platz zwei" seinen dritten Sieg und zog an den Giesenkirchenern vorbei. Auch Holt wäre bei einem Sieg Zweiter gewesen, ein Remis hätte Giesenkirchen den zweiten Platz gerettet. Damit ist die Dramatik der Zwischenrunde wohl ausreichend erklärt.