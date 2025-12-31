Die SpVg Odenkirchen gehört am Samstag zum engsten Favoritenkreis auf den Titel. – Foto: Markus Verwimp

Halle MG: Die große FuPa-Endrunden-Prognose Nachdem alle acht Teilnehmer für die Endrunde am Samstag feststehen, verschaffen wir Euch einen Überblick auf das, was Euch in der Jahnhalle erwartet. Da die Halle wie immer rappelvoll und ausverkauft ist, bieten wir Euch im Stream die Alternative.

Eines ist für die meisten Beobachter der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft klar: Geht es nach den Eindrücken der Vorrunde, so würden am Ende Titelverteidiger Odenkirchen 05/07 und der Rheydter Spielverein am Samstag im Finale stehen. Doch wie jeder, der das Turnier schon einmal verfolgt hat, wohl weiß: Ganz so einfach ist es auch diesmal nicht.

Wiedersehen zwischen dem RSV und Neuwerk Seit Dienstagabend stehen die Gruppen für die Endrunde fest, und die Losfeen wollten es so, dass sich diese beiden erklärten Favoriten nicht bereits in der Gruppenphase begegnen werden. Die Rheydter haben es als A-Ligist in Gruppe A mit zwei Bezirksligisten zu tun, dem Zwischenrunden-Gewinner Sportfreunde Neuwerk und dem TuS Wickrath, beide in den vorigen Jahren eigentlich eine Bank in der Halle. Die Neuwerker traten am Dienstag in der Zwischenrunde deutlich souveräner auf als in der Vorrunde - und haben mit dem "Spö" auch noch ein Hühnchen zu rupfen, sorgten die Rheydter doch dafür, dass der Umweg über die Zwischenrunde überhaupt nötig war. Der TuS Wickrath wird ebenfalls seine Chance suchen, während der A-Ligist Blau-Weiß Wickrathhahn nicht mit der Erwartung auf das Halbfinale an den Start gehen dürfte, damit aber als einziges Team in der Gruppe kaum Druck verspüren dürfte. Eine Gruppe, die Neuwerks Coach Dony Karaca im Interview als sehr ausgeglichen beschreibt.