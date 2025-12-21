Halle MG: Die Frauen-Finalisten im Video-Interview

Die Frauen machten bei den Senioren-Wettbewerben der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach am Samstagabend den Anfang, der FV Mönchengladbach hat seinen Titel verteidigt. Nach dem Finale gegen Rot-Weiß Venn gab es dann wieder Gesprächsbedarf zwischen FuPa und den Protagonisten des Endspiels. In unseren Interview-Videos, die wir Euch in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadtsparkasse Mönchengladbach präsentieren, kamen Tiziana Fioravante vom Finalisten und Trainer Antonio Quiaco und Spielerin Anna Julia Lange vom Turniersieger zu Wort.
Beim Finalisten, dem Kreisligisten Rot-Weiß Venn, der sich erst im Sommer neuformierte und bei dem neben der Trainerin eine Reihe von ehemaligen Spielerinnen des SC Hardt aktiv sind, überwog der Stolz nach dem Endspiel deutlich der Enttäuschung über die Niederlage.
Die Trainerin von Rot-Weiß Venn erklärte zum Turnier: "In einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit zwei Bezirksligisten und einem Landesligisten bewiesen wir als Kreisligist eindrucksvoll, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. Neben uns ging mit Neuwerk ein weiteres Team aus der Kreisliga an den Start. Unsere Mannschaft zeigte über das gesamte Turnier hinweg eine überzeugende Leistung, blieb in vier Spielen ungeschlagen und konnte das Turnier zudem verletzungsfrei beenden. Lediglich die Gruppenkonstellation wollte es so, dass wir gleich zweimal auf den FV Mönchengladbach trafen – einmal in der Gruppenphase und erneut im Finale. Dort setzte sich der FV verdient durch: spritziger in den Aktionen, konsequent in den Entscheidungen und insgesamt mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Glückwunsch an dieser Stelle zum verdienten Turniersieg. Besondere Anerkennung gilt auch dem Team aus Neuwerk, das mit lediglich einer Auswechselspielerin antrat. Jeder, der schon einmal Hallenfußball gespielt hat, weiß, wie kräfteraubend ein solches Turnier ohne Wechselmöglichkeiten ist. Umso größer der Respekt dafür, die Stadtmeisterschaften bis zum Ende durchgezogen zu haben. Hervorzuheben ist die geschlossene Mannschaftsleistung, eine überragend aufgelegte Torhüterin mit zahlreichen Paraden sowie die erst 17-jährige Lea, die ein starkes Turnier spielte. Der Mix aus erfahrenen Spielerinnen und vielen Neuzugängen funktionierte hervorragend. Wir nehmen sehr viel Positives aus diesem Turnier mit. Die Mannschaft entwickelt sich extrem schnell, der Teamgeist ist überragend und das Turnier hat eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in dieser Gruppe steckt. Darauf können wir stolz sein."
Im Gespräch mit Anna Julia Lange vom FV wurde dann offenbar, dass der Turniersieg für den Landesligisten keineswegs im Vorbeigehen zustande gekommen ist und durchaus Kraft geraubt hat. "Der ganze Abend war auf jeden Fall sehr emotional. Aber unsere Einstellung war von vorneherein klar. Wir waren positiv eingestellt, wir hatten von Anfang an Bock, das Ding hier zu holen, und das haben wir auf jeden Fall so bestätigt." Trainer Antonio Quiaco wies zudem auch darauf hin, dass der FV mit einer extrem jungen Mannschaft angetreten sei, so jung, dass viele Spielerinnen den Titel in der Halle noch nicht gewonnen hatten, eben weil sie erstmals vertreten waren. Das gilt auch für Helen Kerkow und Mirav Khalaf, die mit je fünf Treffern auch beste Torschützinnen des Abends wurden. und Danach dürfte es dann für die Siegerinnen noch "auf die Piste" gegangen sein, verdientermaßen, während der Coach für den Rest des Abends andere Pläne hatte...
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: