Halle MG: Die Frauen-Finalisten im Video-Interview

Anna Julia Lange mit dem Pokal. – Foto: Markus Verwimp

Die Frauen machten bei den Senioren-Wettbewerben der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach am Samstagabend den Anfang, der FV Mönchengladbach hat seinen Titel verteidigt. Nach dem Finale gegen Rot-Weiß Venn gab es dann wieder Gesprächsbedarf zwischen FuPa und den Protagonisten des Endspiels. In unseren Interview-Videos, die wir Euch in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadtsparkasse Mönchengladbach präsentieren, kamen Tiziana Fioravante vom Finalisten und Trainer Antonio Quiaco und Spielerin Anna Julia Lange vom Turniersieger zu Wort.

Beim Finalisten, dem Kreisligisten Rot-Weiß Venn, der sich erst im Sommer neuformierte und bei dem neben der Trainerin eine Reihe von ehemaligen Spielerinnen des SC Hardt aktiv sind, überwog der Stolz nach dem Endspiel deutlich der Enttäuschung über die Niederlage. >>> Das sagte Tiziana Fioravante im Sommer zu ihrem Wechsel

Venn als Kreisligist konkurrenzfähig Die Trainerin von Rot-Weiß Venn erklärte zum Turnier: "In einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit zwei Bezirksligisten und einem Landesligisten bewiesen wir als Kreisligist eindrucksvoll, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. Neben uns ging mit Neuwerk ein weiteres Team aus der Kreisliga an den Start. Unsere Mannschaft zeigte über das gesamte Turnier hinweg eine überzeugende Leistung, blieb in vier Spielen ungeschlagen und konnte das Turnier zudem verletzungsfrei beenden. Lediglich die Gruppenkonstellation wollte es so, dass wir gleich zweimal auf den FV Mönchengladbach trafen – einmal in der Gruppenphase und erneut im Finale. Dort setzte sich der FV verdient durch: spritziger in den Aktionen, konsequent in den Entscheidungen und insgesamt mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Glückwunsch an dieser Stelle zum verdienten Turniersieg. Besondere Anerkennung gilt auch dem Team aus Neuwerk, das mit lediglich einer Auswechselspielerin antrat. Jeder, der schon einmal Hallenfußball gespielt hat, weiß, wie kräfteraubend ein solches Turnier ohne Wechselmöglichkeiten ist. Umso größer der Respekt dafür, die Stadtmeisterschaften bis zum Ende durchgezogen zu haben. Hervorzuheben ist die geschlossene Mannschaftsleistung, eine überragend aufgelegte Torhüterin mit zahlreichen Paraden sowie die erst 17-jährige Lea, die ein starkes Turnier spielte. Der Mix aus erfahrenen Spielerinnen und vielen Neuzugängen funktionierte hervorragend. Wir nehmen sehr viel Positives aus diesem Turnier mit. Die Mannschaft entwickelt sich extrem schnell, der Teamgeist ist überragend und das Turnier hat eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in dieser Gruppe steckt. Darauf können wir stolz sein."

Rot_Weiß Venn freute sich über Platz zwei bei den Frauen. – Foto: RW Venn