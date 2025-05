Tiziana Fioravante: "Es ging um fehldenden Respekt"

Tiziana Baffavolpe beendet ihre Tätigkeit als Trainerin beim SC Hardt. – Foto: privat

Tiziana Fioravante ist als Spielerin und Trainerin so lange mit dem SC Hardt verbunden, dass die Abteilung ohne sie aktuell nur schwer zu denken ist. Das wird sich ab der kommenden Saison ändern, denn die Trainerin legt ihr Amt nach zwölf Jahren im Klub nieder. Im Gespräch mit FuPa verrät sie, was sie dazu bewogen hat, wie stolz sie auf ihre Spielerinnen ist und ob sie im Fußball weitermachen möchte.

Nach zwölf Jahren gibst Du die Verantwortung als Trainerin des SC Hardt ab. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Tiziana Fioravante: Zwölf Jahre war ich Trainerin beim SC Hardt, davon sechs Jahre zusätzlich im Vorstand – das ist eine lange und intensive Zeit, die mich geprägt hat. Die Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, hat sich über Monate entwickelt und ist eigentlich schon in der Winterpause gereift, als ich mich freiwillig aus dem Vorstand zurückgezogen habe. Dort wurde mir noch einmal sehr deutlich, dass ich bestimmte Verhaltensweisen und Entwicklungen im Vereinsumfeld nicht mehr mittragen kann. Es ging vor allem um den fehlenden Respekt – im Umgang miteinander, in der Kommunikation, im gegenseitigen Verständnis. Für mich ist Respekt ein Grundpfeiler in jeder Form von Zusammenarbeit. Wenn dieser verloren geht, dann muss man für sich selbst eine klare Grenze ziehen. Und genau das habe ich getan. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Zwölf Jahre lang war ich mit Herzblut Trainerin beim SC Hardt – eine Zeit, in der ich viel erleben durfte, in der ich gewachsen bin. Letztlich habe ich diese Entscheidung aber getroffen, weil ich das Gefühl habe, dass sich im Verein Werte verschoben haben. Für mich ist der Sport nicht nur Wettbewerb – er bedeutet Leidenschaft, Respekt, Verantwortung und ein Miteinander auf Augenhöhe. Leider habe ich genau dieses Fundament in der letzten Zeit zunehmend vermisst. Wichtig ist mir zu sagen: Diese Entscheidung hat rein gar nichts mit meiner Mannschaft zu tun. Jede einzelne Spielerin bedeutet mir unglaublich viel – sie sind ein Teil von mir und werden das auch bleiben. Doch das Vereinsumfeld der letzten zwei Jahre hat sich verändert. Die Richtung, in die sich der Verein entwickelt, deckt sich nicht mehr mit meinen Überzeugungen. Man muss sich selbst treu bleiben. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist es an der Zeit, loszulassen – mit Wehmut, aber auch mit Dankbarkeit für viele schöne Jahre.

Wie schwer ist Dir das gefallen? Du warst ja vorher auch Spielerin im Verein, das ist ja mehr als ein halbes Leben... Fioravante: Die Entscheidung ist mir unglaublich schwergefallen – und sie fällt mir ehrlich gesagt immer noch schwer. Der SC Hardt war so viele Jahre ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich war erst Spielerin, dann Trainerin und Vorsitzende und wenn man über so lange Zeit so viel Herzblut investiert hat, es ist ein Stück Heimat, das man hinter sich lässt. Ich war bis 2013 selbst aktive Spielerin, habe direkt im Anschluss die Mannschaft übernommen und war dem Verein, trotz vermehrter Anfragen, seither ohne Unterbrechung immer treu. Das sind nicht nur Jahre auf dem Papier – wir waren verbunden, das ist eine zweite Familie geworden. Unzählige Stunden am Platz, all das prägt einen. Besonders schwer fällt es mir auch, weil viele Spielerinnen mich von Anfang an begleitet haben und heute noch Teil des Teams sind. Zu sehen, wie sie sich entwickelt haben, wie wir gemeinsam gewachsen sind – das macht den Abschied nicht leichter. Natürlich gab es zuletzt auch Entwicklungen im Verein, die mich enttäuscht haben. Aber ich will betonen: Ich schaue mit einem dankbaren Herzen zurück. Fußball war und ist meine Leidenschaft – mein Lebensinhalt weit über das Hobby hinaus. Es wird mir fehlen. Aber ich glaube auch: Manchmal muss man einen Schritt zurücktreten, um offen für Neues zu sein. Und genau darauf freue ich mich jetzt – so schwer es auch fällt. Ich hatte unfassbar tolle Jahre im Verein und diese werde ich niemals vergessen.