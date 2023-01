Der TuS Wickrath ist ein heißer Bewerber auf eines der beiden offenen Endrunden-Tickets. – Foto: Theo Titz

Halle MG: Das bringt die Zwischenrunde am Donnerstagabend Ab 18 Uhr geht es in der Jahnhalle los - und so sieht es bei den sechs Teilnehmern aus.

Sechs Mannschaften bewerben sich am Donnerstagabend in der Jahnhalle in der Zwischenrunde um die letzten zwei freien Plätze für die Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft der Männer in Mönchengladbach am Samstag. Und wie schon in vielen Gruppen ist bei der Konstellation für Spannung gesorgt.

So etwa hinterließen die Red Stars in Gruppe 4 einen starken Eindruck, wurden hinter Furious Futsal mit neun Punkten nur deshalb Zweiter, weil ihnen am Ende drei Tore fehlten. Das Spiel des A-Ligisten war vor allem von Effektivität geprägt, das kann bei fünf Spielen in der Zwischenrunde ein entscheidender Faktor sein. Auch der Rheydter SV aus Gruppe 1 ist A-Ligist, wurde hinter dem 1. FC Zweiter, hat aber in der Vierergruppe nur drei Spiele absolviert, die beiden gegen Welate Roj und Germania Geistenbeck gewonnen. Zuzutrauen ist auch dem "Spö" in der Zwischenrunde etwas. Dritter A-Ligist in der Zwischenrunde ist derweil Grün-Weiß Holt, das in Gruppe 2 mit zehn Punkten nur knapp an den Sportfreunden Neuwerk aufgrund der Tordifferenz scheiterte. Die Holter präsentierten mit "Hallenfuchs" Peter Daners und dem inzwischen 41-jährigen, spielenden Co-Trainer René Eschweiler attraktiven Hallenfußball, werden erneut ihre Chance suchen. >>> Hier geht es zum Turnierplan mit Livetickern und den Höhepunkten bei FuPa.tv