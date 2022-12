Halle MG: Bünyamin Türkhan und Ilja Lichtenwald im Video-Interview Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach: Das sagten die beiden erfolgreichen Teams nach der letzten Vorrundengruppe des Jahres 2022.

Die Freude über das Erreichte war ihm förmlich anzusehen. Fünf Anläufe, es aus der Vorrunde in den weiteren Turnierverlauf zu schaffen, hatte Bünyamin Türkhan mit Furious Futsal in der Jahnhalle bereits unternommen. Im sechsten Anlauf, mit nun 40 Jahren, gelang ihm dieser Erfolg als Vorsitzender des Klubs und Kapitän des Teams. Und es reichte nicht nur zum Weiterkommen: Als Gruppensieger zog Furious direkt in die Endrunde ein.

Zwar kam den Futsalern schon entgegen, dass es wie im Futsal hinter den Toren keine Bande gab, sich das Spiel deren gewohntem Ablauf neben dem verwendeten Ball noch weiter annäherte, doch das greift bei der Frage nach dem Erfolg zu kurz. Es setzte sich schlicht und ergreifend das Team durch, das mit dem Ball am meisten anzufangen wusste, technisch beschlagen und zudem mit einem Fatlum Ahmeti, der im Freien beim VfL Jüchen wie auch hier unter dem Hallendach eine absolute "Waffe" ist. "Wir wissen, dass wir ganz gut kicken können, uns über die Jahre verbessert haben, auch weil wir die Initiative ergriffen haben, eine Jugend zu gründen. Man sieht manchmal noch, dass wir die falsche Entscheidung treffen", sagt Türkhan, der sich nun darauf freut, die neue Herausforderung mit dem Team anzugehen.

Platz zwei und damit die Teilnahme an der Zwischenrunde ging an die Red Stars, und somit war für den SV Lürrip kein Platz mehr im weiteren Turnierverlauf. Die Lürriper sind der erste "Gruppenkopf", der sich also als klassenhöchstes Team aus dem Turnier verabschiedet hat. Die Red Stars, bei denen Ilja Lichtenwald in der Halle als Spielertrainer die Verantwortung hat, wird das kaum jucken. "Furious Futsal hat in der Halle mehr Ahnung als wir, sie haben als beste Mannschaft verdient gewonnen", erklärt Lichtenwald. Das heißt aber keineswegs, dass der A-Ligist nicht in der Zwischenrunde noch einmal Vollgas gibt, um eines der beiden Tickets für die Endrunde zu ergattern.