Halle Essen live: Schonnebeck & Frintrop raus - so läuft der Sonntag!

Hallenstadtmeisterschaft Essen: Auf FuPa findet ihr die Gruppen und den Spielplan der Zwischenrunde, die am 10. und 11. Januar ausgetragen wird.
Update nach dem Samstag: Die SpVg Schonnebeck und die DJK Adler Union Frintrop sind ausgeschieden, traten aber nicht mit ihrer Oberliga-, sondern mit den Kreisliga-Mannschaften an.
Gruppe 3
Sa., 10.01.26 16:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Türkiyemspor Essen 3:1
Sa., 10.01.26 16:18 Uhr SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf 5:2
Gruppe 4
Sa., 10.01.26 16:36 Uhr ESC Rellinghausen - SpVgg Steele 3:3
Sa., 10.01.26 16:54 Uhr VfB Frohnhausen - Fortuna Bredeney 4:0
Gruppe 3
Sa., 10.01.26 17:12 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Burgaltendorf 1:5
Sa., 10.01.26 17:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SuS Haarzopf 1:3
Gruppe 4
Sa., 10.01.26 17:48 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Frohnhausen 0:1
Sa., 10.01.26 18:06 Uhr SpVgg Steele - Fortuna Bredeney 2:1
Gruppe 3
Sa., 10.01.26 18:24 Uhr Türkiyemspor Essen - SV Burgaltendorf 2:2
Sa., 10.01.26 18:42 Uhr SuS Haarzopf - DJK Adler Union Frintrop 5:1
Gruppe 4
Sa., 10.01.26 19:00 Uhr SpVgg Steele - VfB Frohnhausen 1:5
Sa., 10.01.26 19:18 Uhr Fortuna Bredeney - ESC Rellinghausen 0:4
Gruppe 5
So., 11.01.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC Frintrop 05/21
So., 11.01.26 11:18 Uhr VfL Sportfreunde Essen - SV Kray 04
Gruppe 6
So., 11.01.26 11:36 Uhr SG Essen-Schönebeck - NK Croatia Essen
So., 11.01.26 11:54 Uhr TGD Essen-West - Atletico Essen
Gruppe 5
So., 11.01.26 12:12 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Sportfreunde Essen
So., 11.01.26 12:30 Uhr SC Frintrop 05/21 - SV Kray 04
Gruppe 6
So., 11.01.26 12:48 Uhr SG Essen-Schönebeck - TGD Essen-West
So., 11.01.26 13:06 Uhr NK Croatia Essen - Atletico Essen
Gruppe 5
So., 11.01.26 13:24 Uhr SC Frintrop 05/21 - VfL Sportfreunde Essen
So., 11.01.26 13:42 Uhr SV Kray 04 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Gruppe 6
So., 11.01.26 14:00 Uhr NK Croatia Essen - TGD Essen-West
So., 11.01.26 14:18 Uhr Atletico Essen - SG Essen-Schönebeck
Gruppe 7
So., 11.01.26 15:00 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Leithe
So., 11.01.26 15:18 Uhr Alemannia Essen - Playhouse Kickers
Gruppe 8
So., 11.01.26 15:36 Uhr SC Werden-Heidhausen - Bader SV 91 II
So., 11.01.26 15:54 Uhr TuSEM Essen 1926 - DJK Dellwig 1910
Gruppe 7
So., 11.01.26 16:12 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Alemannia Essen
So., 11.01.26 16:30 Uhr SV Leithe - Playhouse Kickers
Gruppe 8
So., 11.01.26 16:48 Uhr SC Werden-Heidhausen - TuSEM Essen 1926
So., 11.01.26 17:06 Uhr Bader SV 91 II - DJK Dellwig 1910
Gruppe 7
So., 11.01.26 17:24 Uhr SV Leithe - Alemannia Essen
So., 11.01.26 17:42 Uhr Playhouse Kickers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Gruppe 8
So., 11.01.26 18:00 Uhr Bader SV 91 II - TuSEM Essen 1926
So., 11.01.26 18:18 Uhr DJK Dellwig 1910 - SC Werden-Heidhausen
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: