Allgemeines
Croatia steht in der Zwischenrunde.
Croatia steht in der Zwischenrunde. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Halle Essen live: Schonnebeck & Frintrop raus - so läuft der Sonntag!

Hallenstadtmeisterschaft Essen: Auf FuPa findet ihr die Gruppen und den Spielplan der Zwischenrunde, die am 10. und 11. Januar ausgetragen wird.

Update nach dem Samstag: Die SpVg Schonnebeck und die DJK Adler Union Frintrop sind ausgeschieden, traten aber nicht mit ihrer Oberliga-, sondern mit den Kreisliga-Mannschaften an.

Gruppe 1: SpVg Schonnebeck, SuS Niederbonsfeld, FC Stoppenberg, SG Altenessen, FC Kray

Gruppe 2: SF Niederwenigern, Preußen Eiberg, RuWa Dellwig, AL-ARZ Libanon

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 11:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SuS Niederbonsfeld 1:1
Sa., 10.01.26 11:18 Uhr FC Stoppenberg - DJK SG Altenessen 3:5

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 11:36 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Preußen Eiberg 2:0

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 11:54 Uhr FC Kray - SpVg Schonnebeck 5:2
Sa., 10.01.26 12:12 Uhr SuS Niederbonsfeld - FC Stoppenberg 2:5

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 12:30 Uhr RuWa Dellwig - AL-ARZ Libanon 1:1

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 12:48 Uhr DJK SG Altenessen - FC Kray 0:5
Sa., 10.01.26 13:06 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Stoppenberg 2:2

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 13:24 Uhr Preußen Eiberg - RuWa Dellwig 3:5
Sa., 10.01.26 13:42 Uhr AL-ARZ Libanon - Sportfreunde Niederwenigern 3:2

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 14:00 Uhr FC Kray - SuS Niederbonsfeld 1:0
Sa., 10.01.26 14:18 Uhr DJK SG Altenessen - SpVg Schonnebeck 3:4

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 14:36 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - RuWa Dellwig 4:2

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 14:54 Uhr FC Stoppenberg - FC Kray 2:3
Sa., 10.01.26 15:12 Uhr SuS Niederbonsfeld - DJK SG Altenessen 4:6

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 15:30 Uhr Preußen Eiberg - AL-ARZ Libanon 0:5

Weitergekommen in Gruppe 1: FC Kray, DJK SG Altenessen

Weitergekommen in Gruppe 2: AL-ARZ Libanon, Sportfreunde Niederwenigern

_____

Gruppe 3: Adler Union Frintrop, SC Türkiyemspor Essen, SV Burgaltendorf, SUS Haarzopf

Gruppe 4: ESC Rellinghausen, SpVgg Steele, VfB Frohnhausen, Fortuna Bredeney

Gruppe 3
Sa., 10.01.26 16:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Türkiyemspor Essen 3:1
Sa., 10.01.26 16:18 Uhr SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf 5:2

Gruppe 4
Sa., 10.01.26 16:36 Uhr ESC Rellinghausen - SpVgg Steele 3:3
Sa., 10.01.26 16:54 Uhr VfB Frohnhausen - Fortuna Bredeney 4:0

Gruppe 3
Sa., 10.01.26 17:12 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Burgaltendorf 1:5
Sa., 10.01.26 17:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SuS Haarzopf 1:3

Gruppe 4
Sa., 10.01.26 17:48 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Frohnhausen 0:1
Sa., 10.01.26 18:06 Uhr SpVgg Steele - Fortuna Bredeney 2:1

Gruppe 3
Sa., 10.01.26 18:24 Uhr Türkiyemspor Essen - SV Burgaltendorf 2:2
Sa., 10.01.26 18:42 Uhr SuS Haarzopf - DJK Adler Union Frintrop 5:1

Gruppe 4
Sa., 10.01.26 19:00 Uhr SpVgg Steele - VfB Frohnhausen 1:5
Sa., 10.01.26 19:18 Uhr Fortuna Bredeney - ESC Rellinghausen 0:4

Weitergekommen in Gruppe 1: SV Burgaltendorf, SuS Haarzopf

Weitergekommen in Gruppe 2: VfB Frohnhausen, ESC Rellinghausen

_____

Gruppe 5: ETB SW Essen, SC Frintrop, VfL Sportfreunde 07, SV Kray

Gruppe 6: SG Essen-Schönebeck, NK Croatia, TGD Essen-West, Atletico Essen



Gruppe 5
So., 11.01.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC Frintrop 05/21
So., 11.01.26 11:18 Uhr VfL Sportfreunde Essen - SV Kray 04

Gruppe 6
So., 11.01.26 11:36 Uhr SG Essen-Schönebeck - NK Croatia Essen
So., 11.01.26 11:54 Uhr TGD Essen-West - Atletico Essen

Gruppe 5
So., 11.01.26 12:12 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Sportfreunde Essen
So., 11.01.26 12:30 Uhr SC Frintrop 05/21 - SV Kray 04

Gruppe 6
So., 11.01.26 12:48 Uhr SG Essen-Schönebeck - TGD Essen-West
So., 11.01.26 13:06 Uhr NK Croatia Essen - Atletico Essen

Gruppe 5
So., 11.01.26 13:24 Uhr SC Frintrop 05/21 - VfL Sportfreunde Essen
So., 11.01.26 13:42 Uhr SV Kray 04 - ETB Schwarz-Weiß Essen

Gruppe 6
So., 11.01.26 14:00 Uhr NK Croatia Essen - TGD Essen-West
So., 11.01.26 14:18 Uhr Atletico Essen - SG Essen-Schönebeck

_____

Gruppe 7: Sportfreunde Katernberg, SV Leithe, Alemannia Essen, Playhouse Kickers

Gruppe 8: SC Werden-Heidhausen, Bader SV, TuSEM Essen, DJK Dellwig


Gruppe 7
So., 11.01.26 15:00 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Leithe
So., 11.01.26 15:18 Uhr Alemannia Essen - Playhouse Kickers

Gruppe 8
So., 11.01.26 15:36 Uhr SC Werden-Heidhausen - Bader SV 91 II
So., 11.01.26 15:54 Uhr TuSEM Essen 1926 - DJK Dellwig 1910

Gruppe 7
So., 11.01.26 16:12 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Alemannia Essen
So., 11.01.26 16:30 Uhr SV Leithe - Playhouse Kickers

Gruppe 8
So., 11.01.26 16:48 Uhr SC Werden-Heidhausen - TuSEM Essen 1926
So., 11.01.26 17:06 Uhr Bader SV 91 II - DJK Dellwig 1910

Gruppe 7
So., 11.01.26 17:24 Uhr SV Leithe - Alemannia Essen
So., 11.01.26 17:42 Uhr Playhouse Kickers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Gruppe 8
So., 11.01.26 18:00 Uhr Bader SV 91 II - TuSEM Essen 1926
So., 11.01.26 18:18 Uhr DJK Dellwig 1910 - SC Werden-Heidhausen

____

____

11.1.2026, 11:04 Uhr
André NückelAutor