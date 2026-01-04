 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
ASV Heisingen ist bereits raus.
Halle Essen live: So läuft Tag 2 - die Ergebnisse

Hallenstadtmeisterschaft Essen: Der größte und zeitintensivste Budenzauber am Niederrhein findet jährlich in Essen statt - los geht es am Wochenende mit den zwölf Qualifikationsgruppen.

Regionalliga West
Landesliga 2
Bezirksliga 6
Oberliga Niederrhein
Kreisliga A1 Essen

Hallenstadtmeisterschaft Essen: Der größte und zeitintensivste Budenzauber am Niederrhein findet jährlich in Essen statt - los geht es am Wochenende mit den zwölf Qualifikationsgruppen. Die Ergebnisse gibt es auf FuPa, klickt euch rein!

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Essen

Gruppe 01
Sa., 03.01.26 09:30 Uhr SuS Niederbonsfeld - VfL Sportfreunde Essen 6:2
Sa., 03.01.26 09:48 Uhr ASV Heisingen - TuS Essen-West 81 2:4

Gruppe 02
Sa., 03.01.26 10:06 Uhr Preußen Eiberg - Juspo Essen-West 3:0
Sa., 03.01.26 10:24 Uhr Ballfreunde Bergeborbeck - TGD Essen-West 3:5

Gruppe 01
Sa., 03.01.26 10:42 Uhr SuS Niederbonsfeld - ASV Heisingen 6:2
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr VfL Sportfreunde Essen - TuS Essen-West 81 3:3

Gruppe 02
Sa., 03.01.26 11:18 Uhr Preußen Eiberg - Ballfreunde Bergeborbeck 2:1
Sa., 03.01.26 11:36 Uhr Juspo Essen-West - TGD Essen-West 3:6

Gruppe 01
Sa., 03.01.26 11:54 Uhr VfL Sportfreunde Essen - ASV Heisingen 6:1
Sa., 03.01.26 12:12 Uhr TuS Essen-West 81 - SuS Niederbonsfeld 2:5

Weiter Gruppe 1: SuS Niederbonsfeld, VfL Sportfreunde

Weiter Gruppe 2: SV Preußen Eiberg, TGD Essen-West

Gruppe 02
Sa., 03.01.26 12:30 Uhr Juspo Essen-West - Ballfreunde Bergeborbeck 1:3
Sa., 03.01.26 12:48 Uhr TGD Essen-West - Preußen Eiberg 1:4

Gruppe 03
Sa., 03.01.26 13:30 Uhr Alemannia Essen - FSV Kettwig 3:1
Sa., 03.01.26 13:48 Uhr HFC Essen - Türkiyemspor Essen 1:4

Gruppe 04
Sa., 03.01.26 14:06 Uhr DJK RSC Essen - TuSEM Essen 1926 1:9
Sa., 03.01.26 14:24 Uhr Vogelheimer SV - SpVgg Steele 1:4

Gruppe 03
Sa., 03.01.26 14:42 Uhr Alemannia Essen - HFC Essen 3:0
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - Türkiyemspor Essen 1:5

Gruppe 04
Sa., 03.01.26 15:18 Uhr DJK RSC Essen - Vogelheimer SV 3:6
Sa., 03.01.26 15:36 Uhr TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele 1:2

Gruppe 03
Sa., 03.01.26 15:54 Uhr FSV Kettwig - HFC Essen 3:2
Sa., 03.01.26 16:12 Uhr Türkiyemspor Essen - Alemannia Essen 2:0

Gruppe 04
Sa., 03.01.26 16:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Vogelheimer SV 1:1
Sa., 03.01.26 16:48 Uhr SpVgg Steele - DJK RSC Essen 7:0

Weiter Gruppe 3: Türkiyemspor Essen, Alemannia Essen

Weiter Gruppe 4: SpVgg Steele, TuSEM Essen

Gruppe 05
Sa., 03.01.26 17:30 Uhr SC Frintrop 05/21 - Heisinger SV 2:5
Sa., 03.01.26 17:48 Uhr TC Freisenbruch - DJK SG Altenessen 2:5

Gruppe 06
Sa., 03.01.26 18:06 Uhr TuS Holsterhausen - NK Croatia Essen 5:0
Sa., 03.01.26 18:24 Uhr AL-ARZ Libanon - VfL Kupferdreh 8:1

Gruppe 05
Sa., 03.01.26 18:42 Uhr SC Frintrop 05/21 - TC Freisenbruch 1:4
Sa., 03.01.26 19:00 Uhr Heisinger SV - DJK SG Altenessen 1:4

Gruppe 06
Sa., 03.01.26 19:18 Uhr TuS Holsterhausen - AL-ARZ Libanon 2:4
Sa., 03.01.26 19:36 Uhr NK Croatia Essen - VfL Kupferdreh 5:2

Gruppe 05
Sa., 03.01.26 19:54 Uhr Heisinger SV - TC Freisenbruch 8:2
Sa., 03.01.26 20:12 Uhr DJK SG Altenessen - SC Frintrop 05/21 2:4

Gruppe 06
Sa., 03.01.26 20:30 Uhr NK Croatia Essen - AL-ARZ Libanon 2:1
Sa., 03.01.26 20:48 Uhr VfL Kupferdreh - TuS Holsterhausen 2:2

Weiter Gruppe 5: SC Frintrop, SG Altenessen

Weiter Gruppe 6: NK Croatia, AL-ARZ Libanon

Gruppe 07
So., 04.01.26 09:30 Uhr SV Leithe - SuS Haarzopf 3:1
So., 04.01.26 09:48 Uhr SV Borbeck - Juspo Altenessen 5:2

Gruppe 08
So., 04.01.26 10:06 Uhr Tura 86 Essen - Fortuna Bredeney 3:1
So., 04.01.26 10:24 Uhr Bader SV 91 - FC Blau-Gelb Überruhr 4:0

Gruppe 07
So., 04.01.26 10:42 Uhr SV Leithe - SV Borbeck 4:0
So., 04.01.26 11:00 Uhr SuS Haarzopf - Juspo Altenessen 5:1

Gruppe 08
So., 04.01.26 11:18 Uhr Tura 86 Essen - Bader SV 91 1:5
So., 04.01.26 11:36 Uhr Fortuna Bredeney - FC Blau-Gelb Überruhr 4:2

Gruppe 07
So., 04.01.26 11:54 Uhr SuS Haarzopf - SV Borbeck 3:2
So., 04.01.26 12:12 Uhr Juspo Altenessen - SV Leithe 1:8

Gruppe 08
So., 04.01.26 12:30 Uhr Fortuna Bredeney - Bader SV 91 2:0
So., 04.01.26 12:48 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Tura 86 Essen 6:2

Weiter Gruppe 7: SV Leithe, SuS Haarzopf

Weiter Gruppe 8: Bader SV, Fortuna Bredeney


Gruppe 09
So., 04.01.26 13:30 Uhr FC Stoppenberg - Essener SG 99/06 2:1
So., 04.01.26 13:48 Uhr Essener SC Preußen - SV Kray 04 2:1

Gruppe 10
So., 04.01.26 14:06 Uhr Sportfreunde Altenessen - Atletico Essen 3:3
So., 04.01.26 14:24 Uhr RuWa Dellwig - FC Besa Essen 2:2


Gruppe 09
So., 04.01.26 14:42 Uhr FC Stoppenberg - Essener SC Preußen
So., 04.01.26 15:06 Uhr Essener SG 99/06 - SV Kray 04

Gruppe 10
So., 04.01.26 15:18 Uhr Sportfreunde Altenessen - RuWa Dellwig
So., 04.01.26 15:36 Uhr Atletico Essen - FC Besa Essen

Gruppe 09
So., 04.01.26 15:54 Uhr Essener SG 99/06 - Essener SC Preußen
So., 04.01.26 16:12 Uhr SV Kray 04 - FC Stoppenberg

Gruppe 10
So., 04.01.26 16:30 Uhr Atletico Essen - RuWa Dellwig
So., 04.01.26 16:48 Uhr FC Besa Essen - Sportfreunde Altenessen

Gruppe 11
So., 04.01.26 17:30 Uhr Weigle Haus Kickers - Teutonia Überruhr
So., 04.01.26 17:48 Uhr Playhouse Kickers - SV Burgaltendorf

Gruppe 12
So., 04.01.26 18:06 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - VfB Frohnhausen
So., 04.01.26 18:24 Uhr DKSV Helene Essen - DJK Dellwig 1910

Gruppe 11
So., 04.01.26 18:42 Uhr Weigle Haus Kickers - Playhouse Kickers
So., 04.01.26 19:00 Uhr Teutonia Überruhr - SV Burgaltendorf

Gruppe 12
So., 04.01.26 19:18 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - DKSV Helene Essen
So., 04.01.26 19:36 Uhr VfB Frohnhausen - DJK Dellwig 1910

Gruppe 11
So., 04.01.26 19:54 Uhr Teutonia Überruhr - Playhouse Kickers
So., 04.01.26 20:12 Uhr SV Burgaltendorf - Weigle Haus Kickers

Gruppe 12
So., 04.01.26 20:30 Uhr VfB Frohnhausen - DKSV Helene Essen
So., 04.01.26 20:48 Uhr DJK Dellwig 1910 - SG Kupferdreh-Byfang

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 04.1.2026, 15:03 Uhr
André NückelAutor