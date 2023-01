Der FC Kray kann weiter von der Titelverteidigung träumen. – Foto: Negüzel-Topspiele

Halle Essen: Die Teilnehmer der Finalrunde stehen fest Hallenstadtmeisterschaft Essen: Die besten 32 Hallenteams standen sich in der Zwischenrunde gegenüber. Die besten 16 haben den Einzug in die Finalrunde geschafft.

Die 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft ist in vollem Gang. Am vergangenen Wochenende sind noch 62 Mannschaften an den Start gegangen, in der an diesem Wochenende stattfindenden Zwischenrunde sind nur noch 32 Teams dabei. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Endrunde am kommenden Wochenende. Alle Spiele, alle Tore, alle News gibt es im nachfolgenden Überblick.

Wie die Vorrunde lief, erfahrt ihr an dieser Stelle. Das sind die Eckdaten der Hallenstadtmeisterschaft Essen >>> Hier geht es zu den Spielen der Hallenstadtmeisterschaft Essen Das Turnier hat am 5. Januar begonnen und wird am 22. Januar mit dem großen Finale beendet. Erst dann ist klar, wer sich im 62 Mannschaften starken Teilnehmerfeld durchsetzen konnte und der nächste Titelträger der Essener Hallenstadtmeisterschaft ist. Am Wochenende des 14. und 15. Januars findet die Zwischenrunde mit 32 Teams statt. Gruppe 1: VfB Frohnhausen erreicht Endrunde Spieltermin: 14. Januar Teilnehmer: VfB Frohnhausen, Vogelheimer SV, RuWa Dellwig, TuSEM Essen Zum Auftakt der Zwischenrunde bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft hat der VfB Frohnhausen sicher die Endrunde am kommenden Wochenende erreicht. Die Löwen gewann zwei ihrer drei Partien (3:1 gegen Vogelheimer SV und 7:2 gegen TuSEM Essen) und holten im letzten Gruppenspiel gegen den Tabellenzweiten RuWa Dellwig nach einem spannenden Spiel ein 4:4-Unentschieden. Zuvor war RuWa gegen TuSEM mit einem 2:2 in den Wettbewerb gestartet und hatte gegen Vogelheim ein 5:2 nachgelegt. Ohne Sieg mussten sich derweil die Mannschaften von TuSEM und dem VSV. Weiter geht es mit den Begegnungen der Endrunde am kommenden Wochenende. Gruppe 2: Schonnebeck demonstriert Stärke Spieltermin: 14. Januar Teilnehmer: NK Croatia Essen, SV Borbeck, SpVg Schonnebeck, TuS Helene Essen In der Gruppe 2 der Zwischenrunde hat die SpVg Schonnebeck eine wahre Machtdemonstration gezeigt. Der Oberligist dominierte mit drei Kantersiegen und erreichte damit völlig ungefährdet die Finalrunde. Gleich zum Auftakt gab es den höchsten Tagessieg beim 10:1 über den SV Borbeck. Es folgten ein 7:1-Sieg über NK Croatia Essen und ein 8:1 zum Abschluss gegen den TuS Helene. Mit zwei Siegen zog auch die Mannschaft des SVB in die Runde der besten 16 Hallenteams ein. Für Croatia hat es mit drei Zählern nicht gereicht, ebenso musste Helene mit null Punkten die Segel streichen. Gruppe 3: ETB fliegt überraschend raus Spieltermin: 14. Januar Teilnehmer: ETB Schwarz-Weiß Essen, FC Blau-Gelb Überruhr, Barisspor Essen, Heisinger SV Der ETB Schwarz-Weiß Essen, durchaus zum Kreis der Favoriten um den Gesamtsieg zählend, ist krachend aus dem Turnier ausgeschieden. Mit nur drei Punkten belegte die Mannschaft von Damian Apfeld in der Endabrechnung den letzten Tabellenplatz. Nur gegen den Heisinger SV gelang ein 3:1-Sieg, die Spiele gegen Barisspor (1:2) und Blau-Gelb Überruhr (0:3) verloren die Schwarz-Weißen. Den Gruppensieg hat sich mit sechs Zählern Das Ensemble von Barisspor gesichert. Dank des besseren Torverhältnisses reichten Überruhr vier Punkte vor Heisingen. Im direkten Duell hatten sich die beiden zuvor 2:2-Unentschieden getrennt. Gruppe 4: Katernberg souverän Spieltermin: 14. Januar Teilnehmer: ESC Rellinghausen, DJK Sportfreunde Katernberg, FC Stoppenberg, GTSV Essen Die DJK Sportfreunde Katernberg sind ohne Punktverlust aus der Zwischenrunde gegangen. Aus drei Spielen holte die Mannschaft drei Siege und stand am Ende verdient auf dem ersten Tabellenplatz. Nach einem knappen 2:1-Auftaktsieg gegen den ESC Rellinghausen folgte ein klarer 8:1-Erfolg gegen den FC Stoppenberg und ein 5:2-Sieg gegen den GTSV Essen. Auf Platz zwei beendete der ESC die Zwischenrunde und sicherte sich damit das Endrundenticket. Nicht gereicht hat es für den GTSV und Stoppenberg, die mit drei bzw. null Punkten in der unteren Tabellenhälfte endeten