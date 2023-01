Der FC Kray hat die Vorrunde sicher gemeistert. – Foto: Negüzel-Topspiele

Halle Essen: Favoriten stehen in der Zwischenrunde Hallenstadtmeisterschaft Essen: Alle Spiele, alle Tore, alle News.

Die 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft läuft. Nach einem intensiven Wochenende ist die Vorrunde beendet und die Teilnehmer der Zwischenrunde stehen fest. Aus dem Favoritenkreis haben es der ETB Schwarz-Weiß-Essen, die SpVg Schonnebeck und Titelverteidiger FC Kray in die Runde der besten 32 Teams geschafft. Alle Paarungen der Zwischenrunde finden am Wochenende vom 14. bis 15. Januar statt. Die Finalspiele finden erst am 22. Januar in der Sporthalle "Am Hallo" statt.

Zur Chronik der Hallenstadtmeisterschaft Essen mit allen Titelträgern und Highlights kommt ihr hier.

Hier geht es direkt zur aktuellen Ausgabe des Turniers. Das sind die Eckdaten der Hallenstadtmeisterschaft Essen >>> Hier geht es zu den Spielen der Hallenstadtmeisterschaft Essen Das Turnier hat am 5. Januar begonnen und wird am 22. Januar mit dem großen Finale beendet. Erst dann ist klar, wer sich im 62 Mannschaften starken Teilnehmerfeld durchsetzen konnte und der nächste Titelträger der Essener Hallenstadtmeisterschaft ist. Gruppe 1: Vogelheimer SV vor FC Kray Spieltermin: 5. Januar Teilnehmer: Vogelheimer SV, FC Kray, FSV Kettwig, SuS Haarzop, DJK Franz-Sales-Haus Den Auftakt zur Hallenstadtmeisterschaft machte die Gruppe 1 am Donnerstagabend. Den Gruppensieg sicherte sich am Ende der Vogelheimer SV vor dem FC Kray und dem FSV Kettwig. Die Qualifikation für die Hauptrunde knapp verpasst haben die Kicker von A-Liga-Spitzenreiter SuS Haarzopf. Mit null Punkten klar ausgeschieden ist derweil die DJK Franz-Sales-Haus. Gruppe 2: Schonnebeck makellos weiter Spieltermin: 6. Januar Teilnehmer: RuWa Dellwig, Sportfreunde Altenessen, Al-ARZ Libanon, Ballfreunde Bergeborbeck, SpVg Schonnebeck Ihrer Favoritenrolle ist die SpVg Schonnebeck gerecht geworden. Ohne Punktverlust setzte sich der Oberligist in Gruppe 2 durch und kassierte einzig gegen den Tabellenzweiten RuWa Dellwig zwei Gegentore. Selbst trafen die Schwalben 29 Mal ins gegnerische Gehäuse. Während die Ballfreunde Bergeborbeck mit 0:7 besiegt wurden, kassierte Al-ARZ Libanon gleich acht Gegentreffer und die Sportfreunde Altenessen mussten neunmal hinter sich greifen. Mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage sicherte sich Dellwig Rang zwei und damit den Einzug in die Hauptrunde. Auf den Plätzen folgten Al-ARZ (6 Zähler), die Ballfreunde (4 Zähler) und die Sportfreunde (0 Zähler). Gruppe 3: ETB mit Startschwierigkeiten Spieltermin: 6. Januar Teilnehmer: Croatia Essen, DJK RSC Essen, ETB Schwarz-Weiß Essen, Weigle Haus Kickers Ein enges Rennen um den Gruppensieg haben sich der ETB Schwarz-Weiß Essen und NK Croatia geliefert. Am Ende standen die Schwarz-Weißen nur Dank des besseren Torverhältnisses vor Croatia. Beide kamen in der Endabrechnung auf sieben Zähler, da es im direkten Aufeinandertreffen gleich zu Beginn ein 2:2-Unentschieden gab. Mit jeweils einem Zähler haben die Weigle Haus Kickers und die DJK RSC Essen den Einzug in die Hauptrunde klar verpasst. Gruppe 4: ESC ohne Punktverlust weiter Spieltermin: 7. Januar Teilnehmer: ESC Rellinghausen, Barisspor Essen, TuS Bergeborbeck, SV Preußen Eiberg Keinen Zweifel hat der ESC Rellinghausen aufkommen lassen. Alle drei Spiele in der Gruppe konnte der ESC klar für sich entscheiden und ist mit neun Punkten souverän in die Zwischenrunde eingezogen. Dahinter entwickelte sich derweil ein Kopf-an-Kopf-Rennen, an dessen Ende Barisspor dank des besseren Torverhältnisses weitergekommen ist. Nicht gereicht hat es hingegen für Preußen Eiberg und den TuS Bergeborbeck. Gruppe 5: Mintard hochkant rausgeflogen Spieltermin: 7. Januar Teilnehmer: SV Burgaltendorf, Blau-Weiß Mintard, DJK Eintracht Borbeck, GTSV Essen Eine echte Überraschung gab es in der Gruppe 5 der Vorrunde. Landesligist DJK Blau-Weiß Mintard ist mit null Punkten sang- und klanglos aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Gleich zum Auftakt gab es eine 1:6-Pleite gegen den GTSV Essen, der sich am Ende Platz zwei hinter dem SV Burgaltendorf sichern konnte. Auch für Eintracht Borbeck hat es nicht zum Weiterkommen gereicht. Gruppe 6: Adler fliegen auch in der Halle hoch Spieltermin: 7. Januar Teilnehmer: DJK Adler Union Frintrop, Türkiyemspor Essen, Wacker Bergeborbeck, TuS Holsterhausen Drei, Spiele, drei Siege - so lautet die Bilanz der DJK Adler Frintrop, die sich klar den Gruppensieg gesichert haben. Den höchsten Sieg gab es gegen Wacker Bergeborbeck, dem gleich 13 Buden eingeschenkt wurde. Auf Rang zwei konnte sich der SC Türkiyemspor für die Zwischenrunde qualifizieren. Gruppe 7: Abwehrbollwerk Niederwenigern Spieltermin: 7. Januar Teilnehmer: Sportfreunde Niederwenigern, TuS Essen-West, SC Frintrop, Essener SG Nur drei Gegentore gab es für die Sportfreunde Niederwenigern in der Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft. Selbst erzielt haben die Sportfreunde hingegen 15 Treffer und sind somit auch klarer Gruppensieger. Auf den Rängen folgen der TuS Essen-West, die Essener SG und der SC Frintrop. Gruppe 8: Steele dominiert