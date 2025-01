Halbes Jahr nach Abschied: Timo Niermann kehrt zum VfL Theesen zurück

Von 2012 bis 2024 spielte Mittelfeldspieler Timo Niermann mit einjähriger Ausnahme für den VfL Theesen in der Westfalen- und Landesliga. Im letzten Sommer entschied sich der 37-Jährige für die Herausforderung als Co-Trainer bei Westfalenliga-Aufsteiger FSC Rheda an der Seite von Cheftrainer und Kumpel Vittorio Lombardi.

Beim FSC wird Lombardi allerdings im Rahmen eines Umbruchs im kommenden Sommer seine Zelte abbauen und zum SC Peckeloh wechseln, sodass Niermann den Abgang des Deutsch-Italieners bereits zuvor kommt und nach nur einem halben Jahr zum VfL Theesen zurückkehrt.

"Der Wechsel nach Theesen war mein Wunsch. Und auch Engin (Acar, Trainer; Anm. d. Red.) hatte die Idee im Kopf. Jetzt bin ich seit einer Woche wieder in Theesen und habe schon eine enorme Wertschätzung gespürt. Ich bin einfach überglücklich, wieder bei meinem Herzensverein zu sein", so Niermann in der "Neuen Westfälischen", der aber auch den selben Weg wie Lombardi hätte einschlagen können: "Es ist kein Geheimnis, dass auch ich mit Peckeloh gesprochen habe. Aber ob ich es wirklich gemacht hätte, kann ich nicht sagen. Allein schon wegen der letzten Duelle mit Theesen.“