"Haben unser Potenzial nicht abgerufen" FuPa Baden Wintercheck +++ SpG Graben-Neudorf II

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Die erste Saisonhälfte war für uns als Team ernüchternd. Unser Ziel zu Saisonbeginn war es dem Abstiegsgespenst möglichst aus dem Weg zu gehen bzw. eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld. Auch wenn wir einen ordentlichen Start mit vier Punkten aus zwei Spielen erzielen konnten haben wir an den folgenden Spieltagen den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld verpasst. Insbesondere die Spiele gegen Stettfeld-Zeutern II und Weiher II waren richtungsweisend, leider konnten wir diese nicht zu unseren Gunsten entscheiden, sodass wir uns nach 13 Spieltagen im Tabellenkeller befinden.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Nach Ende der Hinrunde haben die Vereinsvorsitzenden entschieden getrennte Wege mit dem bisherigen Trainer Michael Feuerstein zu gehen. Michael hatte mit Gründung der SG im Jahre 2020 das Traineramt übernommen. An dieser Stelle möchte ich mich zum einen als sein ehemaliger Spieler, Nachfolger und im Namen der Mannschaft für sein Engagement herzlichst bedanken.

Ich freue mich zusammen mit Ufuk Bas als Co-Trainer und Zoran Marinkovic als Betreuer diese neue Herausforderung anzugehen.

Mit Beginn der Rückrunde werden uns Manuel Asbaghi, Ömer Fidan, Daniel Heneka (alle pausiert) Bekir Tekgöz (vereinslos) und Philipp Hoelke (FV Graben) unterstützen.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive haben wir Verbesserungspotenzial. Wir müssen die individuellen Fehler insbesondere in der Defensive reduzieren, diese haben uns in der Hinrunde teilweise das Genick gebrochen. Bezüglich der Offensive müssen wir gestehen, dass der Abgang von Robin Gerl (letzte Saison 17 Treffer) nicht einfach zu kompensieren ist. Doch meine Spieler haben mein vollstes Vertrauen und ich bin zuversichtlich, dass wir mit einer guten Wintervorbereitung unser wahres Potenzial in der Rückrunde abrufen.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?