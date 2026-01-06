 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Luca Thuyl (Mitte) ist zurück in Kleve.
Luca Thuyl (Mitte) ist zurück in Kleve. – Foto: Arno Wirths

Gute Nachrichten für den 1. FC Kleve: Schlüsselspieler kehrt zurück

Der 1. FC Kleve überwintert in der Oberliga Niederrhein auf einem Abstiegsplatz. 2026 soll wieder erfolgreicher laufen, damit der Klassenerhalt gelingt. Dabei helfen soll die Rückkehr eines Schlüsselspielers.

Auch beim 1. FC Kleve liegt der Fokus auf der Vorbereitung zur bald anstehenden Rückrunde in der Oberliga Niederrhein. Zwar rangiert das Team von Umut Akpinar zur Winterpause auf einem Abstiegsplatz, doch der Tabellen-17. hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Die Chancen auf den Oberliga-Verbleib werden durch die Rückkehr von Luca Thuyl nur größer.

Am Dienstag hat Kleve die Rückkehr des 28-Jährigen verkündet. Thuyl pausierte zuletzt wegen seines Studiums, soll aber ab sofort wieder voll und ganz zur Verfügung stehen. Der offensive Mittelfeldspieler kann für die Akpinar-Elf nämlich das Zünglein an der Waage sein, denn nicht nur in der vergangenen Saison war Thuyl mit seinen zehn Toren ein Unterschiedsspieler.

Ob Thuyl und Kleve bereits in dieser Woche erstmal auflaufen werden, bleibt angesichts der Witterung abzuwarten. Getestet werden soll am kommenden Sonntag beim Bezirksligisten Borussia Veen (15 Uhr), ehe am darauffolgenden Samstag der TuS Xanten in Kleve gastieren soll.

>>> Das ist Luca Thuyl

Die Zugänge und Abgänge des 1. FC Kleve 2026/27

1. FC Kleve
Trainer: Umut Akpinar
Zugänge: Ilkay Arif Akpinar (1. FC Kleve), Daniel Fernando da Costa (1. FC Kleve), Elias Reffeling (1. FC Kleve), Ole Kook (SV Haldern), Timo Sanders (Sportfreunde 97/30 Lowick), Joel Agbo (TVD Velbert zg.), Lennis Bonnet (SGE Bedburg-Hau), Felix Beeker (SGE Bedburg-Hau), Samuel Laurin Darius Derkum (SC Union Nettetal), Daniel Lee (Sportfreunde Baumberg), Luca Thuyl (Pausiert)
Abgänge: Pascal Hühner (SV Rees), Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst), Dano Evrard (SV Rindern), Miguel Nefian (SV Scherpenberg), Luka Grlic (unbekannt), Chong Johnny Lu (unbekannt), Nedzad Dragovic (Karriereende), Luca Thuyl (Pausiert), Justin Paul Francis (Vereinslos), Jamie van De Loo (SV Budberg), Justin Paul Francis (VfL Jüchen-Garzweiler), Chong Johnny Lu (SV Biemenhorst)

André NückelAutor