Luca Thuyl (Mitte) ist zurück in Kleve. – Foto: Arno Wirths

Gute Nachrichten für den 1. FC Kleve: Schlüsselspieler kehrt zurück Der 1. FC Kleve überwintert in der Oberliga Niederrhein auf einem Abstiegsplatz. 2026 soll wieder erfolgreicher laufen, damit der Klassenerhalt gelingt. Dabei helfen soll die Rückkehr eines Schlüsselspielers.

Auch beim 1. FC Kleve liegt der Fokus auf der Vorbereitung zur bald anstehenden Rückrunde in der Oberliga Niederrhein. Zwar rangiert das Team von Umut Akpinar zur Winterpause auf einem Abstiegsplatz, doch der Tabellen-17. hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Die Chancen auf den Oberliga-Verbleib werden durch die Rückkehr von Luca Thuyl nur größer.

So., 11.01.2026, 15:00 Uhr Borussia Veen Veen 1. FC Kleve 1. FC Kleve 15:00 live PUSH Am Dienstag hat Kleve die Rückkehr des 28-Jährigen verkündet. Thuyl pausierte zuletzt wegen seines Studiums, soll aber ab sofort wieder voll und ganz zur Verfügung stehen. Der offensive Mittelfeldspieler kann für die Akpinar-Elf nämlich das Zünglein an der Waage sein, denn nicht nur in der vergangenen Saison war Thuyl mit seinen zehn Toren ein Unterschiedsspieler.

Ob Thuyl und Kleve bereits in dieser Woche erstmal auflaufen werden, bleibt angesichts der Witterung abzuwarten. Getestet werden soll am kommenden Sonntag beim Bezirksligisten Borussia Veen (15 Uhr), ehe am darauffolgenden Samstag der TuS Xanten in Kleve gastieren soll. >>> Das ist Luca Thuyl