1. FC Kleve: Luca Thuyl war nie so wertvoll wie aktuell

Erst tat er das als Einwechselspieler. Am Sonntag stand der 27-Jährige, der wegen einer Verletzung an der Patellasehne monatelang ausgefallen war, erstmals im Jahr 2024 in einem Meisterschaftsspiel in der Startelf des Oberligisten. Er war beim 2:1 in der Heimpartie gegen Ratingen 04/19 mit der Vorlage zum 1:0 durch Pascal Hühner und dem Treffer zum 2:0 der Matchwinner in der Eroglu-Arena. Luca Thuyl – nie war so wertvoll für den 1. FC Kleve.

Lieber mit jemand anderem sprechen