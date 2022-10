Gruppenliga: Seckmauern bekommt Grenzen aufgezeigt TSV geht bei RW Walldorf II unter +++ TSV Höchst vergibt gegen Bensheim zu viele Chancen

RW Walldorf II – TSV Seckmauern 9:1 (4:1). „Walldorf war eine Nummer zu groß für uns“, fasste Seckmauerns Pressesprecher Uli Wagner das Spiel in nur einem Satz zusammen. Hatten die Gäste doch eigentlich mutig und angriffslustig zu Werke gehen wollen, lief letztlich vor allem offensiv nichts so richtig zusammen. Die Gastgeber dominierten die Partie nicht nur spielerisch, sie hatten auch in der Defensive immer einen Fuß dazwischen. Zudem erwischten die Gäste einen schlechten Start, als dem in den letzten Spielen so sicheren Torhüter Florian Kalweit der Ball durch die Hände rutschte und vor die Füße von Kento Nakamura fiel, der sich die Einladung zum 1:0 nicht entgehen ließ (4.). Und die Gastgeber legten auch direkt nach: Yassin El Haddoudi traf nach einer schönen Kombination auf Pass des agilen Can Karakas (9.). Nach einem Sololauf von Alexander Vogler über das halbe Feld, nutzte Karakas dessen Vorlage gleich selbst zum 3:0 (29.). Seckmauern hatte bis dahin nach vorne wenig zustande gebracht und in der eigenen Defensive immer wieder Probleme mit dem schnellen Walldorfer Angriffsspiel über die Flügel. Bei einem Konter ließ der TSV dann aber doch mal sein Können aufblitzen, als Aljosha Klewar einen Pass von Dario Hener zum 1:3 nutzte (32.). El Haddoudi besorgte mit dem Halbzeitpfiff noch das 4:1 (45.).

Gnadenlose Walldorfer fertigen TSV ab

Und das Spiel sollte sich auch im zweiten Durchgang so fortsetzen: Der eingewechselte Jean Michael Moenke verpasste aus kurzer Distanz den nächsten Treffer, Zariouh machte es jedoch besser und verwandelte nach einer weiteren Hereingabe zum 5:1 (52.). Auf der Gegenseite verzeichnete der TSV immerhin mal wieder einen Schuss in Richtung Tor, Leon Raitz zielte jedoch zu hoch. Nach dem Doppelpack von Karakas zum 6:1 (55.), wurde es beim nächsten Walldorfer Treffer kurios, als der Ball von Moenke aufs Tor gebracht wurde und sich Marvin Friedrich und Florian Kalweit gegenseitig behinderten, sodass die Kugel ins Tor kullerte (60.). Walldorf setzte seinen Einbahnstraßenfußball auch in der Schlussphase fort. Dabei traf Keanu Desiderio sehenswert aus 20 Metern in den Winkel (76.) und Marcel Levy nutzte eine weitere Unsicherheit von Keeper Kalweit zum 9:1-Endstand (90.+1). „Da war diesmal überhaupt nichts drin. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel und Walldorf immer einen Fuß dazwischen“, resümierte Wagner weiter.