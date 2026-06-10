Großer Name für TuS Dassendorf: Farrona Pulido kommt

Manuel Farrona-Pulido kommt vom VfB Lübeck. – Foto: Imago Images

Die TuS Dassendorf hat einen großen Namen für den neuen Kader vorgestellt: Manuel Farrona Pulido wechselt vom VfB Lübeck an den Wendelweg und soll künftig die Offensive der Dassendorfer prägen. Der 33-Jährige ist auf dem Flügel zuhause, kann aber mit seiner Technik, Übersicht und Erfahrung auch zwischen den Linien Wirkung entfalten. Für die TuS ist dieser Transfer ein klares Signal - und in gewisser Weise auch eine Antwort auf den Abgang von Martin Harnik.

Dassendorf verpflichtet damit nicht nur Erfahrung, sondern auch ein Profil, das dem neuen Kader Struktur geben kann. Farrona Pulido war über Jahre ein auffälliger Offensivspieler im norddeutschen Fußball, zuletzt lief er in der Regionalliga Nord für Lübeck auf. In der Saison 2025/26 kam er dort auf 24 Einsätze, sechs Tore und vier Vorlagen. Schon im Jahr zuvor hatte er für den VfB in 30 Regionalliga-Spielen elf Treffer und drei Vorlagen gesammelt.

Farrona Pulido bringt eine Vita mit, die in der Oberliga Hamburg herausragt. Ausgebildet wurde er beim Hamburger SV, später führte ihn sein Weg unter anderem zum 1. FC Magdeburg, Fortuna Köln, VfL Osnabrück, Hansa Rostock, Preußen Münster und zuletzt zum VfB Lübeck. In seiner Laufbahn sammelte er 164 Einsätze in der 3. Liga, dazu kommen 128 Spiele in der Regionalliga Nord, sieben Partien in der 2. Bundesliga und sechs Einsätze im DFB-Pokal.

Genau diese Rolle passt zur aktuellen Lage. Nach zahlreichen Abgängen, darunter Harnik und Max Kruse, stellt sich die TuS unter Trainer Oliver Zapel neu auf. Der Kader soll jünger, dynamischer und intensiver werden, braucht aber weiterhin Spieler, die Verantwortung tragen und Qualität in entscheidenden Räumen mitbringen.

Die TuS ordnet den Zugang entsprechend als wichtigen Baustein für den Neuaufbau ein. In der Vereinsmitteilung heißt es: „Er will Verantwortung übernehmen. Er will führen. Er will junge Spieler besser machen. Und er will seinen Teil dazu beitragen, dass in Dassendorf etwas Neues entsteht.“

Die Nummer zehn als Zeichen

Besonders auffällig ist auch die Rückennummer. Farrona Pulido bekommt bei der TuS die Nummer zehn. Das ist in diesem Fall mehr als eine Formalie, sondern eine bewusste Einordnung seiner Rolle.

„Deshalb erhält er bei uns eine besondere Nummer. Die 10. Eine Nummer, die im Fußball für Kreativität steht. Für Persönlichkeit und Verantwortung. Und für Spieler, die den Unterschied machen können. Wir freuen uns auf einen Fußballer, der in seiner Karriere bereits vieles erlebt hat. Und auf einen Menschen, der mit seiner Erfahrung, seiner Qualität und seiner Mentalität ein wichtiger Teil unseres Weges werden soll“, teilt der Verein mit.

Damit ist die Erwartung klar. Farrona Pulido soll nicht nur ein weiterer erfahrener Zugang sein, sondern ein Fixpunkt in einer Mannschaft, die nach dem großen Umbruch eine neue Identität sucht.

Großer Name für den neuen Weg

Dassendorf hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrere spannende Personalien präsentiert. Ridel Monteiro kam als Kapitän des Hamburger Meisters ETSV Hamburg, Lucas Irmler vom SV Eichede, dazu folgten weitere Profile wie Anton Knappe, Jasper Rump und Andy Appiah. Mit Farrona Pulido kommt nun ein Spieler dazu, der den Kader offensiv auf ein anderes Niveau heben kann.

Seine Zahlen zeigen, dass er über Jahre nicht nur mitgelaufen ist. In der Regionalliga Nord stehen für ihn insgesamt 128 Spiele, 33 Tore und 14 Vorlagen. In der 3. Liga brachte er es auf 164 Einsätze, 20 Tore und 21 Assists. Das ist ein Erfahrungspaket, das in der Oberliga nur selten zu bekommen ist.

Für die TuS ist die Verpflichtung deshalb ein Top-Transfer. Nicht, weil Farrona Pulido allein die Harnik-Lücke schließen muss, sondern weil er genau jene Mischung mitbringt, die nach dem Abgang des Ex-Nationalspielers gebraucht wird: große Erfahrung, offensive Klasse, Ausstrahlung und die Fähigkeit, junge Spieler mitzunehmen.

Dassendorf setzt das nächste Ausrufezeichen

Der Wechsel zeigt erneut, dass die TuS den Umbruch nicht als Rückzug versteht. Zwar setzt der Verein künftig stärker auf Hunger, Entwicklung und Intensität, doch Qualität und Erfahrung bleiben zentrale Bausteine. Farrona Pulido passt in dieses Bild, weil er nicht nur eine große Vergangenheit mitbringt, sondern in Dassendorf noch einmal eine prägende Rolle übernehmen soll.

Für die Oberliga Hamburg ist dieser Transfer eine der spannendsten Personalien des Sommers. Ein Spieler mit dieser Vita, dieser Zahl an Drittliga- und Regionalliga-Spielen und dieser offensiven Qualität wird automatisch im Fokus stehen. Die TuS Dassendorf baut weiter an ihrer neuen Mannschaft. Mit Farrona Pulido bekommt dieser Neuaufbau nun eine Nummer zehn - und ein Gesicht, das sofort Aufmerksamkeit erzeugt.

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