Allgemeines

Großer Bezirksliga-Spieltag am Freitag

FuPa präsentiert euch den 21. Spieltag der Bezirksliga Hamburg in der großen Übersicht - los geht es schon am Freitag mit reichlich Spielen.

von red · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser
Augen auf den Ball - und auf FuPa!
Augen auf den Ball - und auf FuPa! – Foto: Steffi Rathje

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga HH Nord
Bezirksliga HH West
Bezirksliga HH Ost
Bezirksliga HH Süd
Niend. TSV II

Spieltag 21 in der Bezirksliga Hamburg - vor allem die West-Gruppe startet am Freitagabend mit vielen Spielen. Mit dem Spieltags-Kompass von FuPa seid ihr bestens informiert: Spiele, Ticker, Ergebnisse, Daten und mehr!

Der Text wird fortlaufend aktualisiert.

__________

Bezirksliga Hamburg West (1): Alles zum Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga Hamburg West

>>> Die Torjäger der Bezirksliga Hamburg West in der Übersicht

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch II
Kummerfelder SV
Kummerfelder SVKummerfeld
12:30

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TuS Germania Schnelsen - SC Egenbüttel
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide II - SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld
So., 15.03.26 13:00 Uhr TuS Holstein Quickborn - SV Blankenese
So., 15.03.26 14:00 Uhr Hamburger SV IV - FC Union Tornesch II
So., 15.03.26 14:00 Uhr VfL Pinneberg - Heidgrabener SV
So., 15.03.26 14:00 Uhr Kummerfelder SV - TV Haseldorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Elmshorn - SV Lieth
So., 15.03.26 16:00 Uhr Niendorfer TSV II - Duvenstedter SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga Hamburg West!

_______________

Bezirksliga Hamburg Süd (2): Alles zum Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga Hamburg Süd

>>> Die Torjäger der Bezirksliga Hamburg Süd in der Übersicht

Morgen, 15:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05 II
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
15:00

So., 08.03.2026, 11:15 Uhr
Dulsberger SC Hanseat
Dulsberger SC HanseatDSC Hanseat
SV Uhlenhorst-Adler
SV Uhlenhorst-AdlerUhlen.-Adler
11:15

So., 08.03.2026, 13:30 Uhr
Croatia Hamburg
Croatia HamburgCroatia
Harburger TB
Harburger TBHarburger TB
13:30

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker III
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe II
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
Harburger Sportclub
Harburger SportclubHarburger SC
TuS Finkenwerder
TuS FinkenwerderFinkenwerder
14:00

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
FFC 08 Finkenwerder
FFC 08 FinkenwerderFFC 08
TSV Neuland
TSV NeulandTSV Neuland
14:30

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
FC Bingöl 12
FC Bingöl 12FC Bingöl 12
Harburger Türksport
Harburger TürksportHarb.Türksp.
13:00

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek II
Zonguldakspor Hamburg
Zonguldakspor HamburgZongul. HH
13:00

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Harburger TB - SC Vorwärts/Wacker Billstedt III
Sa., 14.03.26 13:30 Uhr FC Süderelbe II - TuS Finkenwerder
So., 15.03.26 10:45 Uhr SV Uhlenhorst-Adler - Croatia Hamburg
So., 15.03.26 11:15 Uhr Dulsberger SC Hanseat - Dersimspor Hamburg
So., 15.03.26 14:30 Uhr FFC 08 Finkenwerder - Harburger Sportclub
So., 15.03.26 15:00 Uhr Zonguldakspor Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Harburger Türksport - Sport-Club Eilbek II
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Neuland - FC Bingöl 12

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga Hamburg Süd!

_______________

Bezirksliga Hamburg Ost (3): Alles zum Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga Hamburg Ost

>>> Die Torjäger der Bezirksliga Hamburg Ost in der Übersicht

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
SC Schwarzenbek
SC SchwarzenbekSchwarzenbek
TuS Aumühle-Wohltorf
TuS Aumühle-WohltorfAumühle-Woh.
14:30

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor II
TuS Berne
TuS BerneTuS Berne
13:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Nettelnburg/Allermöhe
SV Nettelnburg/AllermöheSV N/A
SC Wentorf
SC WentorfSC Wentorf
19:00

Morgen, 16:30 Uhr
Düneberger SV
Düneberger SVDüneberg
SV Hamwarde
SV HamwardeHamwarde
16:30

Morgen, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker II
BFSV Atlantik 97
BFSV Atlantik 97Atlantik 97
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Börnsen
SV BörnsenSV Börnsen
Escheburger SV
Escheburger SVEscheburg
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
TSV Glinde
TSV GlindeTSV Glinde
14:00

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Walddörfer SV
Walddörfer SVWalddörfer
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia II
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg II - SC Schwarzenbek
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wentorf - Düneberger SV
Fr., 13.03.26 19:45 Uhr TuS Aumühle-Wohltorf - SC Condor Hamburg II
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr TSV Glinde - Walddörfer SV
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt II - SV Börnsen
Sa., 14.03.26 15:30 Uhr Escheburger SV - Meiendorfer SV
So., 15.03.26 11:30 Uhr SV Hamwarde - BFSV Atlantik 97
So., 15.03.26 12:30 Uhr TuS Berne - SV Nettelnburg/Allermöhe

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga Hamburg Ost!

_______________

Bezirksliga Hamburg Nord (4): Alles zum Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga Hamburg Nord

>>> Die Torjäger der Bezirksliga Hamburg Nord in der Übersicht

So., 08.03.2026, 13:30 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg II
SV Groß Borstel
SV Groß BorstelGroß Borstel
13:30

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
SC Union Altona
SC Union AltonaSC Union 03
SC Alstertal/Langenhorn
SC Alstertal/LangenhornSCALA
13:00

Heute, 19:00 Uhr
SC Poppenbüttel
SC PoppenbüttelPoppenbüttel
SV Grün-Weiss Eimsbüttel
SV Grün-Weiss EimsbüttelGW Eimsbütt.
19:00

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
VfL Hammonia
VfL HammoniaVfL Hammonia
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt II
VfL 93 Hamburg
VfL 93 HamburgVfL 93
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel II
SC Sternschanze
SC SternschanzeSternschanze
13:00

Morgen, 11:30 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV III
TSC Wellingsbüttel
TSC WellingsbüttelWellingsbütt
11:30

Heute, 19:00 Uhr
SC Sperber
SC SperberSC Sperber
HFC Falke
HFC FalkeHFC Falke
19:00

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst II - VfL 93 Hamburg
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SV Grün-Weiss Eimsbüttel - VfL Hammonia
Sa., 14.03.26 12:30 Uhr HFC Falke - HEBC Hamburg II
Sa., 14.03.26 13:00 Uhr TSV Sasel II - Eintracht Lokstedt II
Sa., 14.03.26 13:15 Uhr TSC Wellingsbüttel - SC Sperber
So., 15.03.26 11:30 Uhr SC Alstertal/Langenhorn - SC Poppenbüttel
So., 15.03.26 12:45 Uhr SV Groß Borstel - SC Union Altona

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga Hamburg Nord!

________________

