Großer Bezirksliga-Spieltag am Freitag

Spieltag 21 in der Bezirksliga Hamburg - vor allem die West-Gruppe startet am Freitagabend mit vielen Spielen. Mit dem Spieltags-Kompass von FuPa seid ihr bestens informiert: Spiele, Ticker, Ergebnisse, Daten und mehr!
Der Text wird fortlaufend aktualisiert.
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TuS Germania Schnelsen - SC Egenbüttel
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide II - SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld
So., 15.03.26 13:00 Uhr TuS Holstein Quickborn - SV Blankenese
So., 15.03.26 14:00 Uhr Hamburger SV IV - FC Union Tornesch II
So., 15.03.26 14:00 Uhr VfL Pinneberg - Heidgrabener SV
So., 15.03.26 14:00 Uhr Kummerfelder SV - TV Haseldorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Elmshorn - SV Lieth
So., 15.03.26 16:00 Uhr Niendorfer TSV II - Duvenstedter SV
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Harburger TB - SC Vorwärts/Wacker Billstedt III
Sa., 14.03.26 13:30 Uhr FC Süderelbe II - TuS Finkenwerder
So., 15.03.26 10:45 Uhr SV Uhlenhorst-Adler - Croatia Hamburg
So., 15.03.26 11:15 Uhr Dulsberger SC Hanseat - Dersimspor Hamburg
So., 15.03.26 14:30 Uhr FFC 08 Finkenwerder - Harburger Sportclub
So., 15.03.26 15:00 Uhr Zonguldakspor Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Harburger Türksport - Sport-Club Eilbek II
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Neuland - FC Bingöl 12
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg II - SC Schwarzenbek
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wentorf - Düneberger SV
Fr., 13.03.26 19:45 Uhr TuS Aumühle-Wohltorf - SC Condor Hamburg II
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr TSV Glinde - Walddörfer SV
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt II - SV Börnsen
Sa., 14.03.26 15:30 Uhr Escheburger SV - Meiendorfer SV
So., 15.03.26 11:30 Uhr SV Hamwarde - BFSV Atlantik 97
So., 15.03.26 12:30 Uhr TuS Berne - SV Nettelnburg/Allermöhe
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst II - VfL 93 Hamburg
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SV Grün-Weiss Eimsbüttel - VfL Hammonia
Sa., 14.03.26 12:30 Uhr HFC Falke - HEBC Hamburg II
Sa., 14.03.26 13:00 Uhr TSV Sasel II - Eintracht Lokstedt II
Sa., 14.03.26 13:15 Uhr TSC Wellingsbüttel - SC Sperber
So., 15.03.26 11:30 Uhr SC Alstertal/Langenhorn - SC Poppenbüttel
So., 15.03.26 12:45 Uhr SV Groß Borstel - SC Union Altona
