Groß Borstel strebt mit Dehran Redzepi die Landesliga an

Das ist Dehran Redzepi. – Foto: Redzepi

Der SV Groß Borstel geht mit Dehran Redzepi in die Zukunft. Nach positiven Entwicklungen seit der Winterpause verlängert der Klub mit seinem Trainer - und formuliert ambitionierte Ziele.

Gleichzeitig formuliert Schulz die Zielsetzung unmissverständlich. Kurzfristig gehe es darum, die Liga zu halten, langfristig jedoch um mehr: „Jetzt die Bezirksliga halten und dann unser sportliches Konzept langfristig in der Landesliga spielen zu wollen umsetzen.“ Perspektivisch solle sich das Team im oberen Tabellendrittel etablieren - verbunden mit der klaren Überzeugung: „Wir sind alle davon überzeugt mit Dehran diese Ziele zu erreichen.“

Der SV Groß Borstel hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt und die Zusammenarbeit mit Trainer Dehran Redzepi verlängert. Der Coach, der erst in der Winterpause übernommen hatte, soll den eingeschlagenen Weg fortführen. Vereinschef Georg Schulz macht deutlich, wie überzeugt die Verantwortlichen von der bisherigen Arbeit sind: „Unser Verein SV Groß Borstel v.1908 e.V. ist mit Trainer Dehran Redzepi sehr zufrieden. Der in der Winterpause zu uns gekommene Trainer leistet sehr gute Arbeit.“ Entsprechend sei es nur folgerichtig gewesen, die Zusammenarbeit fortzusetzen: „Wir werden auch in der Saison 2026/2027 gemeinsam mit Dehran weiter zusammen arbeiten.“

„Neuer Spirit“ in der Mannschaft

Auch intern wird die Entwicklung seit dem Trainerwechsel deutlich hervorgehoben. Teammanager Ferhan Aksoy beschreibt, dass bereits die ersten Gespräche einen bleibenden Eindruck hinterlassen hätten: „Wir waren bereits nach den ersten Gesprächen von seiner selbstbewussten Art, sowohl menschlich als auch fachlich, restlos überzeugt.“

Dieser Eindruck habe sich im Alltag bestätigt. Redzepi habe „der Mannschaft definitiv einen neuen Spirit eingeimpft“, so Aksoy weiter. Besonders die Mischung aus Anspruch und Kommunikation sei entscheidend: „Was ihn besonders auszeichnet, ist die Balance aus extremer Präsenz und einer offenen Kommunikation.“ Gleichzeitig verliere der Trainer trotz Erfolgen nie den Blick für Details, sondern „adressiert konsequent die Dinge, die noch nicht perfekt laufen, und bewahrt uns so vor Stillstand“. Für den Verein stand deshalb früh fest, die Zusammenarbeit langfristig zu besiegeln.

Redzepi: Entwicklung vor Ergebnis

Der Trainer selbst legt den Fokus klar auf die Weiterentwicklung seiner Mannschaft. „Mir ist es wichtig, mit den Jungs den nächsten Schritt zu gehen und sie nachhaltig weiterzuentwickeln – sowohl individuell als auch im Kollektiv“, erklärt Redzepi. Dabei erkennt er bereits Fortschritte auf dem Platz: „Man sieht bereits eine deutlich veränderte Körpersprache auf dem Platz: mehr Präsenz, mehr Selbstvertrauen und eine klarere Haltung in den Aktionen.“ Inhaltlich arbeitet das Team gezielt an technischen Grundlagen wie Passspiel und Ballkontrolle, aber auch an taktischen Abläufen, Raumverhalten und Umschaltmomenten.

Sein Anspruch geht dabei über kurzfristige Ergebnisse hinaus: „Unabhängig von der Station ist es mein Anspruch als Trainer, das Maximum aus jedem einzelnen Spieler herauszuholen und gleichzeitig eine Mannschaft zu formen, die mutig auftritt, klar strukturiert spielt und sich kontinuierlich weiterentwickelt.“

2:2 gegen Eimsbüttel zeigt Fortschritte

Dass diese Entwicklung bereits sichtbar ist, zeigte zuletzt das 2:2 gegen den Tabellenvierten SV Grün-Weiss Eimsbüttel. Groß Borstel präsentierte sich über weite Strecken auf Augenhöhe und setzte immer wieder eigene Akzente.

Redzepi hob insbesondere den Spielaufbau hervor: „Wenn wir uns hinten den Aufbau zugetraut haben, lief das wirklich gut.“ Auch im Zentrum habe seine Mannschaft stabil agiert und Druck erzeugt. Besonders auffällig: „Wir haben sogar einige Bälle zurückerobert, als Eimsbüttel aufbauen wollte – das war richtig stark.“ Trotz der positiven Ansätze blieb auch Selbstkritik: „Schade natürlich, dass wir die zwei Gegentore kassiert haben.“

Stabilität als Grundlage für die Zukunft

Mit 28 Punkten steht der SV Groß Borstel in der Bezirksliga Hamburg Nord aktuell auf Rang 13 und hat weiterhin ein Polster auf die Abstiegsplätze. Die Entwicklung stimmt - und mit der Vertragsverlängerung von Dehran Redzepi ist nun auch die strategische Richtung klar definiert.

Der Klub setzt bewusst auf Kontinuität, Struktur und Entwicklung - mit dem klaren Ziel, sich langfristig in Richtung Landesliga zu etablieren.

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