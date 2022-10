Grandioses 5:3 im Spitzenspiel zwischen Schüttorf 09 und SV Meppen II Helge Pollmann trifft 2mal gegen Meppen II

Ein Fußballfest für die Zuschauer in Schüttorf

Vor ca. 300 Zuschauern gewannen wir mit 5:3 im Spitzenspiel gegen den SV Meppen II.

Beide Mannschaften lieferten sich einen echten Fight mit vielen Torchancen. Beginnend mit einem Freistoß von Sam Martron, der an der Latte landete ging Schüttorf nach 9 Minuten durch Richard Neesen in Führung. Über mehrere Stationen, eingeleitet durch Malte Möring, musste er den Ball nach toller Vorlage durch Sam Martron letztlich nur noch einschieben.

Nahezu direkt im Anschluss kassierten wir durch eine Unstimmigkeit in der Schüttorfer Hintermannschaft das 1:1. Junior Kone hatte einen Ball aus ca. 25 Metern flach auf das Tor gebracht, Torwart Malte Möring sah etwas unglücklich aus, war aber aufgrund eines vorausgegangenen Fehlers seiner Hintermannschaft im Rückwärtslaufen. Meppen vergab im folgenden zwei gute Torchancen, um mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen. Kurz vor der Halbzeit erzielten wir das 2:1 durch einen Freistoß von Helge Pollmann.