Knapp mit 1:0 behielten Alexander Dobmann (am Ball) und seine SV Grafenwöhr gegen die SG Chambtal die Oberhand. – Foto: Simon Tschannerl

Grafenwöhr gewinnt knapp, Vohenstrauß remisiert Während die Garnisonsstädter die SG Chambtal mit 1:0 niederhalten, trennt sich die Schuster-Elf von ambitionierten Hahnbachern 2:2

Ein intensives und gutklassiges Kirwa-Spiel bekamen die Zuschauer in Vohenstrauß geboten. Am Ende trennten sich die formstarke Heimelf und das Spitzenteam aus Hahnbach leistungsgerecht 2:2. Unterdessen war die SV Grafenwöhr im Heimduell mit der SG Chambtal vom Latten-Pech verfolgt, setzte sich letztlich dennoch knapp mit 1:0 durch.



Vohenstrauß begann druckvoll und selbstbewusst. Schon in der zweiten Minute startete die Schuster-Elf einen zielstrebigen Angriff über die linke Seite. Bergmann setzte nach und erkämpfte sich den verloren gegangen Ball zurück, steckte auf Phillip Frank durch, der überlegt aus halbrechter Position den Führungstreffer erzielte. In der Folge bieb die Heimelf am Drücker, verpasste es aber, aus den sich bietenden Chancen weiteres Kapital zu schlagen. Die Gäste, deren Defensive häufiger wackelte, präsentierten sich im Angriff stehts gefährlich. So musste SpVgg-Kellner in der Anfangsviertelstunde auch zweimal sein ganzes Können aufbieten. Mitte der ersten Hälfte erarbeitete sich Hahnbach dann zunehmend mehr Spielanteile. Nach einer Kombination über mehrere Stationen landete der Ball bei Koller, der per abgefälschten Flachschuss den Ausgleich erzielte.



Auch nach dem Wechsel war Vohenstrauß hellwach. Roubal erlief sich einen Steilpass auf der rechten Seite und flankte direkt nach innen. Den aufsetzenden Ball brachte Bergmann trotz harter Bedrängnis im Kasten unter. Das Spiel wogte nun hin und her. Erneut war es Koller, der, nachdem ihm der Ball nach einer eigentlich abgewehrten Ecke vor die Füße fiel, für Hahnbach traf. Bis zum Ende spielten beide Teams auf Sieg, ein weiteres Tor gelang aber, auch aufgrund von starken Paraden der Torhüter, nicht mehr.



Nach einer spannenden Partie sicherte sich die SV Grafenwöhr die drei Punkte zum Rückrundenauftakt gegen die SG Chambtal, vier Lattentreffer der Hausherren verhinderten dabei einen höheren Heimsieg. Grafenwöhr legte los wie die Feuerwehr und kam in der achten Spielminute zum ersten Abschluss der Partie. Nach einem Einwurf schob Alexander Dobmann den Ball vor das gegnerische Gehäuse, fand aber mit seiner Flanke keinen Abnehmer. Drei weitere Zeigerumdrehungen später kombinierte sich der Gastgeber durch die Chambtaler Reihen und fand mit Kapitän Fleischmann einen Abnehmer, sein Abschluss verfehlte aber knapp das Gästegehäuse. In der 13. Spielminute gab es dann einen fragwürdigen Elfmeter für die Gäste. König klärte den Ball mit einer Grätsche im eigenen Strafraum, der Chambtaler Stürmer kam zu Fall und der Unparteiische zeigte auf den ominösen Punkt. Grafenwöhrs Torwart Wächter behielt aber die Nerven und hielt den Strafstoß. Keine 120 Sekunden später zirkelte Alexander Dobmann das Leder zum ersten Mal ans Aluminium. 37 Minuten waren gespielt als ein von Renner getretener Freistoß in den Strafraum fiel, Johannes Kopp in Ballbesitz kam, der den Ball zum 1:0 in die Maschen setzte. Maximilian Dippl hatte kurz vor der Halbzeit noch eine Möglichkeit, der Ball ging aber knapp am Tor vorbei.



Zehn Minuten waren in der zweiten Hälfte absolviert, als auch die Gäste aus Chambtal das erste Mal vor das Grafenwöhrer Tor kamen. Der Abschluss der Gäste war aber zu ungefährlich, Wächter hielt die Kugel fest in den Händen. Im weiteren Verlauf hatte Dippl die Möglichkeit, visierte aber nur den Pfosten an. Fortan spielten nur die Gastgeber, während die Gäste nur noch mit langen Bällen für Entlastung sorgten. Ein weiter Ball setzte kurz darauf Reiß in Szene, der Ball aus einer Drehung aufs Gästegehäuse brachte, der Chambtaler Schlussmann aber gerade noch mit den Händen zur Ecke klärte. 77 Minuten waren gespielt als Chambtals Maximilian Panzer zu ungestüm zu Werke ging und Maximilian Dippl unschön von den Füßen holte. Der Unparteiische zeigte Panzer umgehend die Rote Karte und verwies ihn des Feldes. Dippl konnte verletzungsbedingt dann nicht weitermachen. Auch Johannes Renner traf erneut nur das Aluminium, ehe auch Alexander Dobmann nur an die Querlatte schoss. Dann setzte sich Johannes Kopp an der Außenlinie durch und flankte den Ball in den Strafraum, ein Chambtaler Abwehrrecke klärte die Flanke mit der Hand und der Unparteiische pfiff zum zweiten Elfmeter an diesem Tag. Alexander Dobmann trat an, Gästkeeper Serve behielt aber ebenfalls die Nerven und klärte zunächst, ehe Dobmann noch zum Nachschuss ansetzte, aber auch den hielt Serve fest. Bis zum Schlusspfiff passierte nicht mehr viel, am Ende holte die SV mehr als verdient drei Punkte, wenngleich das Ergebnis auch höher hätte ausfallen können, ja müssen.



SVG-Coach Martin Kratzer war nach dem Spiel sichtlich erleichtert: „Wir haben heute unsere Chancen wieder einmal nicht genutzt und sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir hatten genügend Möglichkeiten, das Spiel heute weniger spannend zu gestalten, ich bin aber dennoch glücklich über den Sieg."